Súdna rada chce spolupracovať so sudcovskými organizáciami, navrhla aj vlastné témy

23.9.2021 (Webnoviny.sk) - Členovia súdnej rady vo štvrtok odobrili list vedenia rady pre predstaviteľov Združenia sudcov Slovenska (ZSS) a iniciatíve Za otvorenú justíciu . V ňom rada navrhuje témy, v ktorých by mohli so sudcovskými organizáciami spolupracovať „na prospech dôveryhodnosti a dobrej povesti súdnictva Slovenskej republiky“.Spolupracovať by chceli na projekte Duševné zdravie v súdnictve, na téme oprávnení a povinnosti vyššieho súdneho úradníka a asistenta sudcu či na spoločných návrhoch k novej súdnej mape. List poslal predseda súdnej rady Ján Mazák ešte 31. augusta.Rada by chcela s organizáciami spolupracovať aj o nálezoch Ústavného súdu SR o zbytočných prieťahoch v konaniach. „Nálezy Ústavného súdu SR, pokiaľ ide o zbytočné prieťahy vo väčšine dotknutých súdov, nemajú predpokladané účinky a neznamenajú nápravu. Treba sa pozastaviť nad tým, akým spôsobom sa to dá riešiť,“ vysvetlil Mazák.Podľa predsedu rady sa predsedovia okresných a krajských súdov nedostatočne venujú výhradám ústavného súdu. „To nie je mysliteľné, že sa vyplácajú milióny eur za zbytočné prieťahy a nikto za to nie je zodpovedný,“ dodal.