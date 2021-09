Matovič: Frekvencia tlačových konferencií Smeru je dôkazom toho, že Mikulec je dobrým ministrom (video)

Začínajú mať strach

23.9.2021 - Frekvencia konania tlačových konferencií strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) je dôkazom toho, že Roman Mikulec (OĽaNO) je dobrým ministrom vnútra.Pred štvrtkovou mimoriadnou schôdzou Národnej rady SR (NR SR), na ktorej má byť prerokovaný návrh na Mikulcovo odvolanie, to povedal minister financií Igor Matovič (OĽaNO).Časté tlačové konferencie opozičnej strany sú podľa neho dôkazom toho, že jej členovia začínajú mať strach z prípadného trestného stíhania. Matovič je zároveň presvedčený, že Mikulcovo pôsobenie v rezorte vnútra je splnením predvolebných sľubov o očiste štátu.Na tlačovej konferencii sa zúčastnil aj samotný Mikulec, ktorý bude čeliť odvolávaniu. Šéf rezortu vnútra prečítal mená všetkých bývalých nominantov strany Smer-SD alebo jej blízkych ľudí, ktorí sa pred vyšetrovateľmi priznali k páchaniu trestnej činnosti.Predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) podotkol, že nejde o ľudí, ktorí z niečoho boli obvinení, ale o ľudí, ktorí sa priznali k trestným činom a účastiam v zločineckých skupinách, čo je podľa neho iný výraz pre mafiu.„Títo ľudia sa nielen, že priznali, ale aj podrobne opísali systém, v ktorom fungovali. Tí ľudia ten systém dobre poznali. A na čele tohto systému bol Robert Fico a ten má strach z výpovedí ľudí, ktorých do tohto systému nominoval,“ povedal Heger.Premiér pripomenul, že obvinenia voči nominantom bývalej vlády vzniesli vyšetrovatelia, ktorí už v systéme polície či prokuratúry boli, nie ľudia, ktorých by so sebou priniesla vláda.Predseda poslaneckého klubu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Michal Šipoš dodal, že šéf Smeru-SD nehovorí pravdu ani v prípade odďaľovania schôdze na odvolávanie Mikulca, ktorá podľa Fica v histórii Slovenska ešte nemala obdobu.Podľa Šipoša však odvolávanie bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka Smer-SD odďaľoval spolu 86 dní, pričom posúvanie mimoriadnej schôdze na odvolanie Mikulca trvalo 60 dní.