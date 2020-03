Súdna rada je kľúčová inštitúcia, Žitňanská sa stotožňuje s víziou ministerky Kolíkovej

O post prišli členovia nominovaní vládou

Patová situácia nemusí nastať

24.3.2020 (Webnoviny.sk) - Zmeny v justícii môžu začať na súdnej rade, pretože práve tá je pri procesoch v súdnictve kľúčovou inštitúciou. Pre agentúru SITA to uviedla exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. Podľa jej názoru má práve súdna rada v rukách všetky dôležité kompetencie.V pondelok 23. marca informovali viacerí členovia rady, ktorých nominovala vláda a Národná rada SR, o vzdaní sa svojho členstva. Dôvodom ich rozhodnutia bola nedôvera zo strany novej koalície, predovšetkým ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej ( Za ľudí ).Tá avizuje reorganizáciu zloženie rady a privítala by, ak by vláda aj parlament na tieto posty nominovali iné právnické profesie a nielen sudcov. S uvedenou víziou súhlasí aj Žitňanská, ktorá sa v minulosti snažila presadiť to isté.„Ja si myslím, že kľúč k ďalším krokom ku zmenám v justícii je súdna rada, pretože sa v nej zbiehajú všetky rozhodujúce kompetencie vo vzťahu k sudcom. Rada je tá, ktorá rozhoduje o tom, kto bude sudcom, je tá, ktorá má možnosť posudzovať spoľahlivosť sudcu. Rada kreuje disciplinárne senáty, vytvára komisie, ktoré hodnotia sudcov. Čiže máme vytvorenú celkom slušnú legislatívnu infraštruktúru, ale kľúčom je súdna rada, či je dôveryhodnou inštitúciou, ktorá sa dokáže postarať o to, že všetky nástroje, ktoré máme v právnom poriadku, naozaj aj fungujú. Som presvedčená, že čokoľvek vo vzťahu k justícii musí začať od súdnej rady,“ povedala exministerka.Otázne je, ako bude rada fungovať v obmedzenom počte členov. V súčasnosti je ich dvanásť a väčšina z nich, konkrétne deviati, sú volení zástupcovia sudcov. Žitňanská sa neobáva, že by všetky hlasovania rady po zásadnom personálnom obmenení skončili remízou. Podľa nej to môže viesť k pozitívnym zmenám.„Zloženie rady je naschvál také a má to svoju logiku. Vždy totiž musí prísť k prieniku pohľadov na vec, o ktorej sa rozhoduje a myslím, že je to tak v poriadku. Nemusí nutne nastať patová situácia a môže sa to pohnúť k lepšiemu,“ dodala.Súdnu radu čaká kľúčové hlasovanie v závere marca, keď sa opakovane po štvrtýkrát pokúsi zvoliť nového šéfa Najvyššieho súdu SR. O tento post májú záujem Ivan Rumana a Ján Šikuta. Zvolenie jedného z dvojice môže skomplikovať fakt, že na úspech potrebujú získať minimálne desať hlasov členov súdne rady.V prípade, že vláda SR a Národná rada SR do tej doby nezvolia šesť nových členov, bude „v hre iba“ dvanásť hlasov. Najvyšší súd SR je momentálne stále bez vedenia, jeho dočasnú šéfku Jarmilu U. obvinila polícia počas akcie s názvom Búrka ešte 11. marca. Následne požiadala o odchod do dôchodku.