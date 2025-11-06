Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

06. novembra 2025

Súdna rada posudzuje omnoho prísnejšie novinárov či hercov než vládnych politikov, tvrdí Via Iuris


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Justícia Mimovládne organizácie Sudcovia Via Iuris vyjadrenia

Súdna rada SR vo svojich reakciách na útoky voči sudcom častokrát posudzuje omnoho prísnejšie novinárov či hercov než vládnych politikov, ministrov či premiéra. ...



gettyimages 1406402259 scaled e1693919410212 676x464 6.11.2025 (SITA.sk) - Súdna rada SR vo svojich reakciách na útoky voči sudcom častokrát posudzuje omnoho prísnejšie novinárov či hercov než vládnych politikov, ministrov či premiéra. Konštatuje to na základe analýzy mimovládna organizácia Via Iuris.


Navyše je súdna rada podľa mimovládky vo svojich reakciách nekonzistentná a nepoužíva žiadne transparentné či aspoň predvídateľné kritéria. Prijaté uznesenia súdnej rady sú podľa Via Iuris zvyčajne všeobecné a neobsahujú ani náznak kritérií, ktorými súdna rada posudzovala sporné prejavy.

Rozdielne parametre uznesení


V niektorých uzneseniach súdna rada konkrétne uvádza, že ide o „poslankyne národnej rady“ alebo „predstaviteľov zákonodarnej moci“, v iných sa však už neuvádza, že ide napr. o bývalého predsedu najvyššieho súdu a predsedu súdnej rady. Podobne v niektorých prípadoch vyzýva médiá na zdržanlivosť, inokedy však nie.

Podľa akých kritérií aplikuje rozdielne parametre uznesení, nie je podľa mimovládnej organizácie jasné. Pri absencii ustálených kritérií, podľa ktorých sa vyjadrenia vyhodnocujú, hrozí, že nedôjde k uplatneniu rovnakého metra na autorov útokov voči sudcom, tvrdí Via Iuris.

„Súdna rada je ústavný orgán a tak by mala aj pracovať, zdržanlivo, odborne, s nadhľadom. Má byť ochrancom súdnictva, nie nástrojom mocenského boja. Ak však vo vzťahu ku kritikom sudcov a súdnictva vystupuje zo svojej role a nepostupuje podľa kritérií európskych súdov či nášho ústavného súdu, ohrozuje tým nielen dôveryhodnosť súdnictva, ale predovšetkým dôveryhodnosť seba samej,” zdôraznila advokátka spolupracujúca s Via Iuris Eva Kováčechová.

Sudcovia najvyššieho správneho súdu


Niektorí z členov súdnej rady podľa nej nerešpektujú vlastné postoje ku kritike sudcov a vyjadrujú sa spôsobom, aký na svojich zasadnutiach a v prijatých uzneseniach sami kritizujú. Sarkasticky, až ironicky, sa vyjadrujú nielen o osobách mimo justície, s ktorých názormi nesúhlasia, ale prekvapivé je, že sa dehonestujúco vyjadrujú aj o niektorých sudcoch či bývalých členoch súdnej rady.

Osobitne dehonestujúco sa podľa Via Iuris na zasadnutiach súdnej rady jej niektorí členovia a členky vyjadrujú o bývalom predsedovi Jánovi Mazákovi a dokonca o sudcoch, ktorých by súdna rada mala chrániť. Častým terčom znevažujúcich vyjadrení sú podľa mimovládky niektorí sudcovia špecializovaného trestného súdu a najvyššieho správneho súdu.

Analýza podľa Via Iuris ukázala aj to, že v niektorých prípadoch sa k verbálnym útokom či k sporným vyjadreniam na adresu sudcov vyjadruje osobitne predsedníčka súdnej rady Marcela Kosová na oficiálnom webe inštitúcie alebo samostatnou tlačovou správou, a to aj v situácii, keď sa rovnakým vyjadrením následne zaoberá aj súdna rada.

Hodnotenie súdnej rady


Kompetencie súdnej rady sú pritom zadefinované priamo v ústave. Podľa Via Iuris z nich vyplýva, že predsedníčka riadi a organizuje činnosť súdnej rady, nemá však kompetenciu sama verejne komunikovať postoje k bodom, ku ktorým súdna rada ešte neprijala spoločné uznesenie či stanovisko.

Šéfka súdnej rady Marcela Kosová v reakcii vyhlásila, že takzvaná analýza Via Iuris, občianskeho združenia, ktoré samo seba označuje za združenie pomáhajúce ľuďom obhajovať svoje práva, nemá žiadnu výpovednú hodnotu.

„Ak niekto chce korektne hodnotiť súdnu radu a jednotlivé výroky jej členov, či dokonca samotné rozhodnutia ústavného orgánu, má na to právo. Avšak, pokiaľ ide o materiál Via Iuris, ktorým napáda súdnu radu tvrdiac, že nepostupuje podľa kritérií európskych súdov či nášho ústavného súdu, mal by v prvom rade deklarovať, aký odborný kredit nominoval dvoch spracovateľov z Via Iuris do pozície hodnotiteľov a prečo do tzv. analýzy nie je zahrnuté obdobie, keď na čele súdnej rady bol odvolaný predseda Ján Mazák,“ uviedla Kosová.

Stretnutia so zástupcami GRECO


Súdna rada je podľa svojej predsedníčky rešpektovaným orgánom v rámci Európskej únie, o čom svedčí nielen jej pôsobenie v rámci Európskej sieste súdnych rád či napríklad komunikácia s Európskou komisiou pri príprave Správy o právnom štáte 2025, ale aj stretnutia so zástupcami GRECO a Medzinárodného menového fondu v roku 2025.

„V júni 2025 súdnu radu navštívila aj Monitorovacia skupina pre demokraciu, právny štát a základné práva. Z jej záverov, ktoré uviedla aj na tlačovej konferencii, jasne vyplynulo, že neartikulovala žiadne obavy týkajúce sa činnosti a fungovania súdnej rady a ani obavy z nového režimu disciplinárneho súdnictva, ktorý bol v tom čase v legislatívnom procese,“ uzavrela Kosová.


Zdroj: SITA.sk - Súdna rada posudzuje omnoho prísnejšie novinárov či hercov než vládnych politikov, tvrdí Via Iuris © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Justícia Mimovládne organizácie Sudcovia Via Iuris vyjadrenia
