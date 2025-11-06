|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 6.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Renáta
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Odkaz globálneho inovačného fóra v Kodani: „Energia má byť nielen dostupná, ale aj inteligentná.“
Tagy: Energia PR Schneider Electric Summit
Schneider Electric, globálny líder v oblasti energetických technológií, spojil na tohtoročnom globálnom inovačnom summite v Kodani viac ako 5 000 expertov, ktorí zastupovali takmer všetky hlavné priemyselné ...
Zdieľať
6.11.2025 (SITA.sk) - Schneider Electric, globálny líder v oblasti energetických technológií, spojil na tohtoročnom globálnom inovačnom summite v Kodani viac ako 5 000 expertov, ktorí zastupovali takmer všetky hlavné priemyselné odvetvia.
V úvodnom prejave Olivier Blum, generálny riaditeľ spoločnosti Schneider Electric hovoril o meniacom sa energetickom prostredí a zdôraznil pokračujúcu transformáciu spoločnosti s cieľom uspokojiť požiadavky rozličných sektorov. Predstavil víziu zameranú na budúcnosť, ktorá ďalej upevňuje pozíciu spoločnosti ako partnera v oblasti energetických technológií.
"Všetko, na čom nám záleží, naša planéta, naši ľudia a technológie, závisí od energie," pripomenul Blum. "Dnes však energia musí robiť viac. Musí nám umožniť inovovať, konkurovať a vytvárať budúcnosť, ktorá je udržateľná a odolná. Schneider Electric je priekopníkom v oblasti energetických technológií. Elektrifikujeme, automatizujeme a digitalizujeme každý priemysel, podnik a domácnosť, čím zvyšujeme efektívnosť a udržateľnosť pre všetkých."
Blum zdôraznil naliehavosť tohto prístupu. Očakáva, že globálne potreby energie vzrastú v priebehu nasledujúcich 15 rokov o 60 %, čo zvýši tlak na infraštruktúru. Podiel obnoviteľných zdrojov energie, najmä slnečnej a veternej, by sa do roku 2030 mal strojnásobiť, čo si vyžiada inteligentnejšiu a odolnejšiu infraštruktúru.
Spoločnosť Schneider Electric sa dlhodobo venuje spájaniu elektrifikácie, automatizácie a digitálnej inteligencie do toho, čo nazýva energetická technológia. "Vytvárame technológie, ktoré umožňujú vznik novej energetickej krajiny," povedal Blum. "Pre nás to nie je nič nové. Je to záväzok založený na takmer dvoch storočiach inovácií, partnerstva a vplyvu."
V hlavnej prednáške Oliviera Bluma bolo zdôraznených niekoľko úspešných príbehov zákazníkov, medzi ktoré patria:
Spoločnosť Schneider Electric si vybrala Kodaň ako miesto svojho každoročného stretnutia, aby predstavila pokrokovú infraštruktúru, energetické systémy a občiansku kultúru tohto mesta. Spoločnosť pozvala viac ako 100 prezentujúcich, ktorí počas dvojdňového podujatia viedli viac ako 50 prednášok. Usporiadala tiež viac ako tucet sprievodných podujatí, na ktorých sa zišli podnikatelia, dodávatelia a partneri z celého dodávateľského systému.
Jedným zo zaujímavých sprievodných podujatí bol Deň elektrikárov, ktorý spojil viac ako 1 500 elektrikárov, vrátane 200 študentov, aby im poskytol zážitok, ktorý im pomôže získať zručnosti potrebné pre inteligentné a udržateľné domovy budúcnosti.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Odkaz globálneho inovačného fóra v Kodani: „Energia má byť nielen dostupná, ale aj inteligentná.“ © SITA Všetky práva vyhradené.
V úvodnom prejave Olivier Blum, generálny riaditeľ spoločnosti Schneider Electric hovoril o meniacom sa energetickom prostredí a zdôraznil pokračujúcu transformáciu spoločnosti s cieľom uspokojiť požiadavky rozličných sektorov. Predstavil víziu zameranú na budúcnosť, ktorá ďalej upevňuje pozíciu spoločnosti ako partnera v oblasti energetických technológií.
"Všetko, na čom nám záleží, naša planéta, naši ľudia a technológie, závisí od energie," pripomenul Blum. "Dnes však energia musí robiť viac. Musí nám umožniť inovovať, konkurovať a vytvárať budúcnosť, ktorá je udržateľná a odolná. Schneider Electric je priekopníkom v oblasti energetických technológií. Elektrifikujeme, automatizujeme a digitalizujeme každý priemysel, podnik a domácnosť, čím zvyšujeme efektívnosť a udržateľnosť pre všetkých."
Blum zdôraznil naliehavosť tohto prístupu. Očakáva, že globálne potreby energie vzrastú v priebehu nasledujúcich 15 rokov o 60 %, čo zvýši tlak na infraštruktúru. Podiel obnoviteľných zdrojov energie, najmä slnečnej a veternej, by sa do roku 2030 mal strojnásobiť, čo si vyžiada inteligentnejšiu a odolnejšiu infraštruktúru.
Nutnosť energetických technológií
Spoločnosť Schneider Electric sa dlhodobo venuje spájaniu elektrifikácie, automatizácie a digitálnej inteligencie do toho, čo nazýva energetická technológia. "Vytvárame technológie, ktoré umožňujú vznik novej energetickej krajiny," povedal Blum. "Pre nás to nie je nič nové. Je to záväzok založený na takmer dvoch storočiach inovácií, partnerstva a vplyvu."
V hlavnej prednáške Oliviera Bluma bolo zdôraznených niekoľko úspešných príbehov zákazníkov, medzi ktoré patria:
- Dátové centrá: Spoločnosť Schneider Electric spolupracovala s NVIDIA a EcoDataCenter na vybudovaní pokročilej továrne umelej inteligencie pre DeepL, prekladateľskú platformu. Toto centrum inovácií umelej inteligencie hostí prvý NVIDIA DGX GB200 SuperPod v Európe s viac ako 4 000 grafickými procesormi bežiacimi na vysokovýkonnej infraštruktúre spoločnosti Schneider Electric. Tento dizajn spája Mission Control od spoločnosti NVIDIA so systémom riadenia budov od spoločnosti AVEVA, čím zabezpečuje, že všetko od detekcie únikov po riadenie tepelnej energie môže prebiehať v reálnom čase s automatizáciou podporovanou umelou inteligenciou.
- Priemysel: Spoločnosť Acciona, ktorá sa zaoberá úpravou a správou vody, spolupracovala so spoločnosťami Schneider Electric a AVEVA na vytvorení bezpečného, škálovateľného digitálneho vlákna vo všetkých svojich závodoch, čo spoločnosti umožňuje monitorovať a analyzovať výkonnosť energie, procesov a aktív v reálnom čase. Dáta sa bezpečne zbierajú a spracúvajú na okraji siete a analýzy založené na umelej inteligencii pomáhajú optimalizovať prevádzku vo všetkých zariadeniach spoločnosti Acciona. V dôsledku toho spoločnosť znížila prevádzkové náklady až o 5 %, skrátila prestoje a predĺžila životnosť aktív.
- Budovy: Spoločnosť Schneider Electric pomohla konzultačnej spoločnosti Sidara vytvoriť odolné, energeticky efektívne a na ľudí zamerané pracovisko pre viac ako 1 000 zamestnancov v Londýne. Budova nepretržite monitoruje kvalitu vzduchu, teplotu a vlhkosť a prispôsobuje sa v reálnom čase potrebám užívateľov. Budova dosiahla 90 bodov v hodnotení komfortu podľa normy WELL Building Standard a prispela k pokroku spoločnosti Sidara v dosahovaní cieľov v oblasti nulových emisií.
Stretnutie expertov v Kodani
Spoločnosť Schneider Electric si vybrala Kodaň ako miesto svojho každoročného stretnutia, aby predstavila pokrokovú infraštruktúru, energetické systémy a občiansku kultúru tohto mesta. Spoločnosť pozvala viac ako 100 prezentujúcich, ktorí počas dvojdňového podujatia viedli viac ako 50 prednášok. Usporiadala tiež viac ako tucet sprievodných podujatí, na ktorých sa zišli podnikatelia, dodávatelia a partneri z celého dodávateľského systému.
Jedným zo zaujímavých sprievodných podujatí bol Deň elektrikárov, ktorý spojil viac ako 1 500 elektrikárov, vrátane 200 študentov, aby im poskytol zážitok, ktorý im pomôže získať zručnosti potrebné pre inteligentné a udržateľné domovy budúcnosti.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Odkaz globálneho inovačného fóra v Kodani: „Energia má byť nielen dostupná, ale aj inteligentná.“ © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Energia PR Schneider Electric Summit
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Liberáli chcú zastaviť krádeže, navrhujú vrátiť horalkový trestný čin aj zaviesť nový trest – VIDEO
Liberáli chcú zastaviť krádeže, navrhujú vrátiť horalkový trestný čin aj zaviesť nový trest – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Súdna rada posudzuje omnoho prísnejšie novinárov či hercov než vládnych politikov, tvrdí Via Iuris
Súdna rada posudzuje omnoho prísnejšie novinárov či hercov než vládnych politikov, tvrdí Via Iuris