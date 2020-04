Súdna rada preložila termín voľby šéfa najvyššieho súdu, noví členovia si vyžiadali čas

Mišíková sa s návrhom stotožnila

Pre Rumana je to premiéra

27.4.2020 - Predsedu Najvyššieho súdu SR (NS SR) budú členovia Súdnej rady SR voliť 11. mája. Rada sa v pondelok totiž stotožnila s návrhom člena Juraja Klimenta na preloženie termínu voľby. Zámerom je, aby mali novozvolení členovia rady za parlament a vládu dostatočný čas oboznámiť sa s kandidátmi ako aj s ďalšou agendou, ktorou sa má rada zaoberať.Kliment v rámci svojho návrhu uviedol, že on sám by nemal problém sa ku kandidátom na post šéfa NS SR vyjadriť, keďže ich ako sudca najvyššieho súdu pozná. Nie všetci novozvolení kandidáti sú však v podobnej situácii.Ďalšia novozvolená členka rady Eva Mišíková, ktorá pôsobí ako advokátka, sa s návrhom preložiť voľbu stotožnila. Spolu s Klimentom ju totiž vláda za členku zvolila v nedeľu 26. apríla popoludní.Parlament ďalších troch nových členov rady, teda Andreja Majerníka, Alenu Svetlovskú a Jána Mazáka, ktorý sa pondelkového zasadnutia nemohol zúčastniť, zvolil vo štvrtok 23. apríla.Súdna rada má na pondelok naplánované ešte jedno zasadnutie, je však pravdepodobné, že bude odročené.O post šéfa NS SR sa uchádzajú sudcovia Ivan Rumana a Ján Šikuta. Rada volila šéfa najvyššieho súdu trikrát, no zakaždým neúspešne. Na úspech potrebuje kandidát získať minimálne desať hlasov členov rady. Následne ho musí ešte odobriť prezidentka Zuzana Čaputová.Ján Šikuta v minulosti pôsobil ako sudca na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu. Sudcom na Najvyššom súde SR je od roku 2015, o post predsedu sa uchádzal aj vlani v novembri.Pre Ivana Rumanu pôjde o premiéru, ako kandidáta ho navrhlo 12 členov súdnej rady. Rumana je sudcom od roku 1996 a na najvyššom súde pôsobí od roku 2005.Najvyšší súd mal naposledy riadneho šéfa na jeseň minulého roka, keď ho viedla Daniela Švecová. V súčasnosti ho riadi jeho najstarší sudca Peter Szabo. Zastupujúcu šéfku Jarmilu U. obvinila polícia 11. marca z viacerých trestných činov a následne odišla do dôchodku.