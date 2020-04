Na Novom Zélande idú uvoľňovať reštrikcie v súvislosti s COVID-19, počet nakazených rapídne klesá

V krajine začali uvoľňovať opatrenia

Najprísnejšie reštrikcie

27.4.2020 - Nový Zéland hlási, že zastavil komunitné šírenie ochorenia COVID-19 a "efektívne eliminoval vírus". Krajina už niekoľko dní po sebe hlásila len jednociferné počty nových potvrdených prípadov nákazy, v nedeľu dokonca len jeden. Informuje o tom spravodajský portál BBC s odvolaním sa na novozélandskú premiérku Jacindu Ardern, podľa ktorej je vírus v krajine "v súčasnosti eliminovaný".Experti však zároveň varujú pred prehnaným uspokojením s tým, že to neznamená, že je to úplný koniec nových prípadov.Nový Zéland pritom zároveň začína od utorka uvoľňovať najprísnejšie opatrenia, ktoré zaviedli proti šíreniu nákazy.Väčšina ľudí však bude musieť ďalej zostať doma a vyhýbať sa sociálnym kontaktom. "Otvárame ekonomiku, ale neotvárame spoločenský život ľudí," skonštatovala Ardern na pravidelnom vládnom brífingu.Krajina zaviedla jedny z najprísnejších opatrení na svete a to hneď v začiatkoch epidémie, keď mala len niekoľko desiatok potvrdených prípadov.Zároveň spustila rozsiahle testovanie a vyhľadávanie ďalších možných nakazených na základe kontaktov s potvrdenými pacientmi.Podľa premiérky modely naznačovali, že ak nezavedú prísne obmedzenia, mohla by mať krajina vyše tisíc nových potvrdených prípadov denne.Nový Zéland dosiaľ potvrdil necelých 1 500 prípadov alebo pravdepodobných prípadov nákazy a 19 ľudí ochoreniu podľahlo.