Súdna rada uzavrela vyšetrovanie vo veci rozhodnutia sudcu Trubana

Otázka etickosti

Trubanovi príbuzní mali dostať od PPA dotáciu

24.8.2020 (Webnoviny.sk) - Súdna rada SR až na jeden doteraz nevykonaný úkon uzavrela vyšetrovanie vo veci rozhodovania sudcu Špecializovaného trestného súdu Michala Trubana o väzbe stíhaného podnikateľa Norberta B. Pre médiá to v pondelok 24. augusta povedal predseda rady Ján Mazák Doplnil, že členom rady už rozoslal podklady, aby sa vyjadrili, či súhlasia s návrhom na prípadné disciplinárne stíhanie sudcu.„Dávam im túto možnosť, pretože okrem toho, že sa rieši konkrétny prípad pána sudcu Michala Trubana, chcem tento prípad využiť na to, aby sme začali postupne, z prípadu na prípad, formulovať aj obsah etických pravidiel. Nie len porušenia zákona, ale aj obsah etických pravidiel. A to je taká vítaná príležitosť, kde sa dá povedať, že potom budú nejaké mantinely, čo ešte je etické a čo už nie je etické," povedal Mazák.Zároveň sa vo veci sudcu Trubana má Mazák v stredu 26. augusta stretnúť so šéfom Špecializovaného trestného súdu Jánom Hrubalom „Bol by som rád, aby naše stretnutie skončilo tým, že prijmeme nejaký záver, kto bude v tomto prípade konať, ale už teraz môžem povedať, že budem trvať na tom, aby konal predseda ŠTS a aby mi výsledok svojho posúdenia oznámil buď v zmysle toho, že podá návrh na disciplinárne konanie, alebo že nepodá a z akých dôvodov," dodal Mazák.Bývalý predseda Špecializovaného trestného súdu Michal Truban ako sudca pre prípravné konanie prepustil obvineného podnikateľa Norberta B . začiatkom júla z policajného zadržania. Podnikateľa obvineného v rámci kauzy Dobytkár vzal do väzby až následne NS SR.Kauza Dobytkár súvisí s podozreniami na korupciu v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA). Podľa medializovaných informácii získal od PPA dotáciu aj penzión, ktorého konateľmi sú rodinní príslušníci sudcu Trubana. Túto okolnosť vo svojej výpovedi údajne spomenul aj jeden zo spolupracujúcich obvinených v kauze Dobytkár.Truban v tejto záležitosti vystúpil pred osobitnou komisiou súdnej rady, kde vysvetľoval, prečo v tomto prípade nekonštatoval zaujatosť.