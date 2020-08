Bieloruský veľvyslanec Leščeňa zostáva na Slovensku, pokiaľ sa nevyrieši byrokracia

Situácia nie je podobná Majdanu 2014

Ministri budú rokovať o Bielorusku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.8.2020 (Webnoviny.sk) - Odchádzajúci bieloruský veľvyslanec na Slovensku Igor Leščeňa zostáva vo funkcii, kým sa nevyrieši byrokracia. Uviedol to v pondelok na tlačovej konferencii po stretnutí s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivanom Korčokom (nom. SaS ).O svojej budúcnosti Leščeňa veľa povedať nevedel. Uviedol akurát, že odchádza zo Slovenska, no ešte nevie kam. Leščeňa rezignoval na svoj post po tom, ako vo videu vyjadril podporu protestujúcim Bielorusom po prezidentských voľbách, ktoré boli podľa viacerých pozorovateľov aj členov komisií zmanipulované.Leščeňa v pondelok povedal, že situácia v Bielorusku nie je podobná Majdanu 2014 na Ukrajine. Vysvetlil, že ľudia nevychádzajú von, aby odmietali spoluprácu s Moskvou.Bývalý minister medzinárodných vzťahov SR Pavol Demeš po tlačovej konferencii pre médiá povedal, že podľa neho je Leščeňa evidentne rozhodnutý prijať zodpovednosť za svoj čin, no vidno na ňom ľudskú a profesijnú neistotu. Dodal, že situácia je v Bielorusku momentálne nečitateľná, keďže ide o ľudové protesty, ktoré sú dezorganizované a nemajú lídrov tlmočiacich požiadavky.Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nom. SaS) sa veľvyslancovi poďakoval za doterajšie pôsobenie na Slovensku. „Príbeh bieloruského veľvyslanca potvrdzuje, že aj diplomati sa dostávajú do hraničných situácií, ktoré im už viac nedovoľujú zastupovať vlastnú krajinu. Takto chápem rozhodnutie bieloruského veľvyslanca, ktoré na Slovensku, ako aj za našimi hranicami, vyvolalo veľký rešpekt,“ uviedol v tlačovej správe minister Korčok.Zároveň informoval, že ministri zahraničných vecí krajín Európskej únie (EÚ) sa budú Bieloruskom najbližšie zaoberať na svojom neformálnom zasadnutí vo formáte Gymnich v Berlíne.V Bielorusku prebiehajú protesty od vyhlásenia prvotných výsledkov prezidentských volieb, ktoré sa konali 9. augusta. Podľa ústrednej volebnej komisie v Bielorusku vyhral voľby Alexander Lukašenko s viac ako 80 percentami hlasov. Podľa ľudí v uliciach aj viacerých členov volebných komisií sú tieto čísla zmanipulované.Leščeňa pracuje pre bieloruské ministerstvo zahraničia od roku 1994. Od roku 2002 do roku 2006 bol asistentom bieloruského prezidenta pre zahranično-politické a zahranično-ekonomické záležitosti. Veľvyslancom na Slovensku je od roku 2016.