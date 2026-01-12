Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

12. januára 2026

Súdna rada vyhlásila voľbu na nového predsedu Najvyššieho správneho súdu, uskutoční sa v apríli


Predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová vyhlásila voľbu kandidáta na funkciu predsedu



670e3aa2769e0084388180 676x451 12.1.2026 (SITA.sk) - Predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová vyhlásila voľbu kandidáta na funkciu predsedu Najvyššieho správneho súdu SR. Ako rada v tejto súvislosti informovala rada na svojej internetovej stránke, voľba sa uskutoční 14. apríla.


Termín vyhlásenia voľby súvisí s uplynutím funkčného obdobia súčasného predsedu NSS SR Pavla Naďa, ktoré pripadá na 18. mája.

„Oprávnení navrhovatelia sú vyzvaní, aby svoje návrhy kandidátov predložili predsedníčke Súdnej rady SR do 2. februára 2026. Na návrhy doručené po uplynutí lehoty a na návrhy, ktoré nemajú všetky náležitosti ustanovené zákonom, sa neprihliada,“ zdôraznila rada.


Súdna rada SR zvolila Pavla Naďa za kandidáta na prvého predsedu Najvyššieho správneho súdu SR (NSS SR) v apríli 2021. Hlasovali zaňho vtedy všetci prítomní členovia rady. Do funkcie ho následne vymenovala prezidentka Zuzana Čaputová.




Zdroj: SITA.sk - Súdna rada vyhlásila voľbu na nového predsedu Najvyššieho správneho súdu, uskutoční sa v apríli © SITA Všetky práva vyhradené.

