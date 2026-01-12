|
12. januára 2026
Zrážka kamiónov medzi Krupinou a Zvolenom si vyžiadala dočasné uzatvorenie cesty – FOTO
Medzi Zvolenom a Krupinou sa dnes ráno čelne zrazili dva kamióny. Banskobystrická policajná hovorkyňa Petra Kováčiková upozorňuje vodičov, že cesta I/66 bude z dôvodu ...
12.1.2026 (SITA.sk) - Medzi Zvolenom a Krupinou sa dnes ráno čelne zrazili dva kamióny. Banskobystrická policajná hovorkyňa Petra Kováčiková upozorňuje vodičov, že cesta I/66 bude z dôvodu dokumentovania nehody niekoľko hodín uzatvorená.
Podľa polície 47-ročný vodič slovenskej národnosti prešiel do protismeru, kde sa zrazil s protiidúcim kamiónom. Po nehode zostal zakliesnený vo vozidle. Záchranársky vrtuľník vodiča previezol do banskobystrickej nemocnice.
Druhým vodičom bol 41-ročný muž tureckej národnosti, ktorý podľa predbežných informácií utrpel povrchové zranenia. Dychová skúška u tohto vodiča skončila s negatívnym výsledkom. U zraneného vodiča bol nariadený odber krvi.
„Dokumentovanie dopravnej nehody si vyžiadalo uzatvorenie tohto úseku. Dopravu z obidvoch smerov usmerňuje polícia," dodala hovorkyňa s tým, že uzávierka cesty je plánovaná na minimálne 5-6 hodín.
Obchádzkové trasy sú od Hontianskych Nemiec nasmerované na Banskú Štiavnicu. V smere od Zvolena vedie obchádzková trasa cez obec Sása, avšak len pre osobnú dopravu.
„Žiadame vodičov kamiónov, ktorí plánujú dnes prechádzať v smere na Krupinu, aby už vo Zvolene smerovali svoju cestu cez Banskú Štiavnicu," dodala Kováčiková.
