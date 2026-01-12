Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 12.1.2026
 24hod.sk    Z domova

12. januára 2026

Zrážka kamiónov medzi Krupinou a Zvolenom si vyžiadala dočasné uzatvorenie cesty – FOTO


Tagy: banskobystrická krajská polícia Dopravná nehoda uzavretá cesta

Medzi Zvolenom a Krupinou sa dnes ráno čelne zrazili dva kamióny. Banskobystrická policajná hovorkyňa Petra Kováčiková upozorňuje vodičov, že cesta I/66 bude z dôvodu ...



nehoda_zvolen_2 676x400 12.1.2026 (SITA.sk) - Medzi Zvolenom a Krupinou sa dnes ráno čelne zrazili dva kamióny. Banskobystrická policajná hovorkyňa Petra Kováčiková upozorňuje vodičov, že cesta I/66 bude z dôvodu dokumentovania nehody niekoľko hodín uzatvorená.

Podrobnosti nehody


Podľa polície 47-ročný vodič slovenskej národnosti prešiel do protismeru, kde sa zrazil s protiidúcim kamiónom. Po nehode zostal zakliesnený vo vozidle. Záchranársky vrtuľník vodiča previezol do banskobystrickej nemocnice.

Druhým vodičom bol 41-ročný muž tureckej národnosti, ktorý podľa predbežných informácií utrpel povrchové zranenia. Dychová skúška u tohto vodiča skončila s negatívnym výsledkom. U zraneného vodiča bol nariadený odber krvi.

Dopravné obmedzenia a obchádzkové trasy


Dokumentovanie dopravnej nehody si vyžiadalo uzatvorenie tohto úseku. Dopravu z obidvoch smerov usmerňuje polícia," dodala hovorkyňa s tým, že uzávierka cesty je plánovaná na minimálne 5-6 hodín.

Obchádzkové trasy sú od Hontianskych Nemiec nasmerované na Banskú Štiavnicu. V smere od Zvolena vedie obchádzková trasa cez obec Sása, avšak len pre osobnú dopravu.

Žiadame vodičov kamiónov, ktorí plánujú dnes prechádzať v smere na Krupinu, aby už vo Zvolene smerovali svoju cestu cez Banskú Štiavnicu," dodala Kováčiková.


Zdroj: SITA.sk - Zrážka kamiónov medzi Krupinou a Zvolenom si vyžiadala dočasné uzatvorenie cesty – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

