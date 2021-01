Súdna rada zvolila členov hodnotiacich komisií, ich voľba padla na emeritných sudcov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.1.2021 (Webnoviny.sk) - Súdna rada SR na svojom prvom zasadnutí v tomto roku zvolila za členov hodnotiacich komisií emeritných sudcov Kristínu Glezgovú a Zoltána Szalaya.Za bývalého sudcu Krajského súdu Košice, Zoltána Szalaya, hlasovali všetci členovia rady a zaradili ho do prvej hodnotiacej komisie.Kristínu Glezgovú, bývalú sudkyňu okresného súdu Lučenec, zvolili do databázy členov hodnotiacich komisií 15 hlasmi, jeden člen rady sa hlasovania zdržal. Glezgovú zvolili do druhej hodnotiacej komisie, ktorá by tak už mala byť funkčná.