Testovanie vo firmách by malo byť dobrovoľné, k stanovisku sa prikláňa aj košický U. S. Steel

Menším firmám chýbajú skúsenosti

Počet infikovaných rastie

15.1.2021 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť U. S. Steel Košice (USSK) sa stotožňuje so stanoviskom zamestnávateľských zväzov zo štvrtka. Informoval o tom hovorca USSK Ján Bača Tie vo štvrtok požiadali vládu SR, aby sa testovanie vo firmách realizovalo výhradne na dobrovoľnej báze. Vyzvali tiež na intenzívnejšiu a predvídateľnejšiu komunikáciu.„Naše požiadavky zohľadňujú podmienky, za akých je možné testovanie spustiť v masívnej miere v podnikoch na celom Slovensku. Je však potrebné brať do úvahy, že aj menšie firmy by sa mohli zapojiť. Keďže nemajú skúsenosť s logistikou a zabezpečením celého chodu testovacieho miesta, je potrebná pomoc štátu,“ uviedol Bača.Verejné testovacie miesto v U. S. Steel Košice je otvorené každý deň od skorého rána, aby tí, ktorí končia nočnú zmenu, mohli bez čakania absolvovať pretestovanie. Koncom týždňa sa zvýšil podľa Baču počet Košičanov, ktorí nie sú zamestnancami fabriky, a to tak, že tvoria až polovicu otestovaných.Zároveň sa postupne zvyšuje pomer pozitívnych testov voči celkovému počtu. Testovacie miesto využívajú aj dodávatelia služieb pracujúci v USSK.„Na verejnom odberovom mieste v podniku bolo od minulého týždňa do dnešného poludnia pretestovaných 4 695 ľudí, z toho bolo 173 pozitívnych. K dnešku nám počet pozitívnych zamestnancov stúpol na 258. Preliečených bolo približne 500 zamestnancov,“ dodal Bača.