Súdna úradníčka by si mala pre drogy odsedieť sedem rokov, môže sa však ešte odvolať

Dolná hranica trestu je vyššia

Dcéra vysokopostaveného predstaviteľa prokuratúry

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.10.2020 (Webnoviny.sk) - Bývalú súdnu úradníčku Veroniku Š. vo štvrtok 15. októbra Okresný súd Bratislava V odsúdil pre drogovú trestnú činnosť na trest sedem rokov väzenia. Odpykať si ho má v ústave s minimálnym stupňom stráženia.Spoluobžalovanému Jozefovi H. uložil súd osemročný trest, ktorý si má odpykať v ústave so stredným stupňom stráženia. Rovnako osemročný trest uložil súd obžalovanej Andrei F. Tá si ho má odsedieť v zariadení s minimálnym stupňom stráženia.Všetkých troch súd uznal za vinných z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi. Verdikt súdu nie je právoplatný, obžalovaní aj prokurátor si ponechali zákonnú lehotu na odvolanie.Predsedníčka senátu zdôraznila, že dolná hranica trestnej sadzby je v tomto prípade 10 rokov, bola však znížená aj pre priznania a oľutovanie skutkov zo strany Veroniky Š. a Jozefa H. Tí na prvom pojednávaní urobili vyhlásenia o vine. Vinu z podieľania sa na predaji drog podľa obžaloby popierala len Andrea F. Podľa verdiktu súdu však žila v prostredí, v ktorom sa obchodovalo s drogami a „bola skutkov účastná“.Policajti Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) zasahovali začiatkom marca v Bratislave, Nitre a na Záhorí v súvislosti s drogovou trestnou činnosťou. Traja obžalovaní sa podľa polície od roku 2017 zaoberali predajom kokaínu, a to prevažne v Bratislave.Akciu s krycím názvom Veža pripravovali policajti niekoľko mesiacov, pričom pri nej zaistili väčšie množstvo kokaínu a marihuany. Obžalovaných vzal ešte začiatkom marca tohto roku súd do väzby. Dôvodom bola obava, že by pokračovali v páchaní trestnej činnosti. Podľa polície sa na drogovej trestnej činnosti podieľal aj Ladislav L., toho sa im však nepodarilo zadržať. Momentálne je na neho vydaný medzinárodný zatykač.Veronika Š. je okrem iného dcérou bývalého vysokého predstaviteľa Generálnej prokuratúry SR. Okresný súd Bratislava I, na ktorom pôsobila ako vyššia súdna úradníčka, ešte 6. marca avizoval, že obvinenú postavil mimo služby.