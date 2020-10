Tínedžer pre 120 eur dobodal 82-ročného dôchodcu (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.10.2020 (Webnoviny.sk) - Z obzvlášť závažného zločinu vraždy obvinili policajti iba 15-ročného chlapca. V nedeľu 11. októbra popoludní mal v rodinnom dome v obci Jamník v okrese Liptovský Mikuláš zavraždiť 82-ročného muža. Podľa doterajších zistení prišiel chlapec do domu kradnúť.Ako informovala žilinská krajská polícia, v dome napadol starca a opakovane ho bodal do hornej časti tela. Dôchodca zomrel na mieste. Páchateľ ukradol hotovosť vo výške približne 120 eur. Podozrivého mladíka policajti zadržali niekoľko hodín po oznámení brutálneho činu. Vyšetrovateľ spracoval aj podnet na jeho vzatie do väzby.