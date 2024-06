Súdny dvor EÚ by sa mal vyjadriť k novele Trestného zákona, vyzývajú opoziční poslanci Ústavný súd

Na rozpor upozorňuje aj Eurokomisia

Podnety od prezidentky

11.6.2024 (SITA.sk) - Opoziční poslanci vyzývajú Ústavný súd SR , aby sa obrátil na Súdny dvor Európskej únie s otázkami, či je vládna novela Trestného zákona v súlade s európskym právom.Ako na utorkovej tlačovej konferencii povedala poslankyňa Mária Kolíková (SaS), otázky sa majú týkať zrušenia Úradu špeciálnej prokuratúry a tiež zmien trestných sadzieb a premlčacích lehôt pri ekonomických a korupčných trestných činoch.„Máme za to, že predtým, ako rozhodne ústavný súd (o súlade novely s ústavou, pozn. SITA), tak by k tomu mal zaujať stanovisko európsky súdny dvor," uviedla Kolíková. Na rozpor novely s európskym právom podľa poslankyne upozorňuje už od konca minulého roku Európska komisia. „Je to v rozpore so základnou zmluvou, ktorá súvisí s fungovaním Európskej únie a ktorá sa týka ochrany európskych peňazí. Kde sa priorite očakáva, že krajiny zavedú účinný systém pre boj s korupciou," skonštatovala poslankyňa.Ústavný súd SR vo februári prijal na ďalšie konanie podnety prezidentky a opozičných poslancov parlamentu k vládnej novele Trestného zákona a pozastavil účinnosť niektorých častí novely.Predmetné časti sa týkajú znižovania trestných sadzieb a skracovania premlčacích lehôt za niektoré trestné činy alebo navrhovanej kompetencie ministra spravodlivosti zasahovať do schválených dohôd o vine a treste.