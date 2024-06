Medzinárodnú cenu Trebbia za celoživotné dielo získal Rudolf Schuster

11.6.2024 (SITA.sk) -Trebbia je európske ocenenie, ktoré vzniklo ako výraz uznania a poďakovania umelcom, mecenášom a podnikateľom. Návrhy kandidátov na cenu Trebbia predkladajú Nadačnému fondu Trebbia osobnosti a inštitúcie zo všetkých krajín sveta. Laureátov vyberá Medzinárodný nominačný komitét, ktorý tvoria známe osobnosti zo sveta kultúry, biznisu a politiky. Medzinárodná cena Trebbia sa udeľuje v štyroch kategóriách, za podporu kultúry a umenia, za tvorivú činnosť, za prínos k dialógu národných kultúr a za celoživotné dielo."Viete, umenie ma sprevádza celý život a som za to vďačný. Lebo kultúra a umenie robí náš svet a život každého z nás krajším. Život nie je jednoduchý a niekedy prídu aj ťažké chvíle. A práve hudba, výtvarné umenie, básne alebo aj krásne divadelné predstavenie nám dávajú na chvíľu priestor zabudnúť na každodenné starosti a na chvíľu otvoria dvere do sveta snov. Som vďačný, že sú ľudia ako je aj Milan Fiľo, ktorý ma tu dnes sprevádza, ktorí nezabúdajú na umelcov a práve naopak ich podporujú, pomáhajú im a dávajú im priestor, aby mohli pre nás tvoriť," povedal po ocenení prezident Rudolf Schuster.Jednu z cien v Prahe získal aj básnik Kamil Peteraj. "V dnešnej dobe, kedy máme okolo seba vojny, násilie, nenávisť, je práve umenie to, čo nás drží nad vodou. Má silu prekračovať hranice, čoho dôkazom je aj dnešný večer, keďže sme sa tu v Prahe stretli nie len zo Slovenska a z Čiech, ale aj z Argentíny, Rakúska či Ameriky. A prekračuje ich len s tým najlepším úmyslom – šíriť radosť. Toho sa držme," uzavrel básnik a textár, ktorého hit Vyznanie od Mariky Gombitovej sa stal skladbou storočia.Informačný servis