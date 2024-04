Súdny dvor EÚ rozhodol v prospech dvoch ruských podnikateľov, na ktorých boli uvalené sankcie

Neexistuje dostatok dôkazov

Predstavenstvo opustil aj Aven

10.4.2024 (SITA.sk) - Ruskí podnikatelia Michail Fridman Petr Aven uspeli na Súdnom dvore Európskej únie (EÚ) so žalobou proti sankciám, ktoré na nich Únia uvalila pre ich údajnú rolu v ruskej vojne na Ukrajine.Všeobecný súd EÚ vysvetlil, že nedostatok dôkazov odôvodňuje ich vyňatie zo zoznamu osôb podliehajúcich sankciám od februára 2022 do marca 2023.Zahrnutie dvojice podnikateľov na sankčný zoznam podľa súdu nebolo opodstatnené, pretože neexistuje dostatok dôkazov o tom, že poskytli materiálnu alebo finančnú podporu ruským politickým činiteľom alebo boli spojení s vojnovým úsilím proti Ukrajine.Fridman, ktorý je držiteľom ruského a izraelského pasu, je zakladateľ Alfa Group a patrí medzi najbohatších ruských podnikateľov.Skupina vlastní Alfa Bank, ktorá je najväčšia ruská neštátna banka. Na banku EÚ v marci 2022 uvalila sankcie a Fridman následne opustil predstavenstvo, aby sa pokúsil pomôcť banke obísť sankcie.Aven, ktorý má ruské a lotyšské občianstvo, stál na čele Alfa Bank do marca 2022, ale rovnako ako Fridman opustil predstavenstvo po uvalení sankcií zo strany EÚ.Únia v marci minulého roka ponechala Avena a Fridmana na zozname reštriktívnych opatrení. Obaja napadli toto rozhodnutie v samostatných konaniach, ktoré sú stále otvorené.