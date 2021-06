Súdny dvor Európskej únie posilnil sociálnu ochranu dočasných zahraničných pracovníkov

sociálnu

3.6.2021 (Webnoviny.sk) - Súdny dvor Európskej únie (ECJ) vo štvrtok posilnilochranu dočasných zahraničných pracovníkov.Pokiaľ agentúry sprostredkujúce dočasné zamestnanie vysielajú pracovníkov prevažne do iných členských štátov únie, nemôžu automaticky aplikovať pravidlá sociálneho zabezpečenia platné v krajine, kde majú sídlo.V opačnom prípade by to mohlo firmy motivovať, aby sa „usadzovali v členských štátoch, ktorých právne predpisy v oblasti sociálneho zabezpečenia by pre ne boli najvýhodnejšie“, konštatoval súd.Z dlhodobého hľadiska by sa podľa najvyššieho súdneho tribunálu únie mohla znížiť úroveň ochrany pracovníkov a narušiť hospodárska súťaž medzi podnikmi, ktoré zamestnávajú dočasných pracovníkov a tými, ktoré zamestnancov priamo najímajú.Rozhodnutie sa opiera o prípad bulharského občana, ktorému miestna agentúra dočasného zamestnávania sprostredkovala prácu v nemeckej spoločnosti.Vzhľadom na to, že agentúra podľa mesta Varna v Bulharsku nevykonávala žiadnu „významnú činnosť“, miestne úrady odmietli vydať potvrdenie, že v tomto prípade možno uplatniť bulharskéštandardy. Agentúra sa následne obrátila na bulharský správny súd, ktorý požiadal ECJ o stanovisko.