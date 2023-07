Súdny proces s Kiskom v kauze KTAG bude pokračovať začiatkom augusta

Vrátenie nadmerného odpočtu

Špinavá politická kampaň

24.7.2023 (SITA.sk) - Súdny proces s bývalým prezidentom Andrejom Kiskom bude na Okresnom súde Poprad pokračovať v piatok 4. augusta. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu.Spolu s Andrejom Kiskom je vo veci údajného daňového podvodu obžalovaný aj konateľ exprezidentovej spoločnosti KTAG Eduard K. Obaja trvajú na svojej nevine.Prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove podal ešte na jar 2022 na Okresný súd Poprad obžalobu na Andreja Kisku pre pokračovací zločin daňového podvodu vo forme organizátora. Spolu s ním obžalovali aj Eduarda K.Obžaloba podľa prokuratúry súvisí s neoprávneným uplatnením nároku na vrátenie nadmerného odpočtu spoločnosťou KTAG, s.r.o., Poprad za jún 2013, november 2013 a apríl 2014 v celkovej výške 155 184 eur.Bývalý prezident a zakladateľ strany Za ľudí sa v minulosti vyjadril, že jeho obvinenie v danej kauze je špinavá politická kampaň a dôkaz politického vydierania a mafie, ktorá ovláda Slovensko.Na začiatku procesu koncom júna tohto roku Kiska zdôraznil, že ešte nikdy v histórii slovenského a českého súdnictva nebol súdený človek za to, že do nákladov spoločnosti zaúčtoval reálnu činnosť a daňový úrad s týmto účtovaním nesúhlasil.Podľa jeho slov by namiesto neho mal byť súdený expremiér Robert Fico , exminister vnútra Robert Kaliňák , podnikateľ Norbert Bödör a bývalý policajný prezident Tibor Gašpar