|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 18.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Elena, Helena
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
18. augusta 2025
Súdny proces v daňovej kauze Zoltána Andruskóa pokračuje v septembri, mohli by odznieť záverečné reči
Súdny proces v daňovej kauze Zoltána Andruskóa, známeho z kauzy vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky
Zdieľať
18.8.2025 (SITA.sk) - Súdny proces v daňovej kauze Zoltána Andruskóa, známeho z kauzy vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej by mal na pôde Mestského súdu Bratislava I pokračovať 10. septembra. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu. Ako na predošlom pojednávaní koncom apríla avizovala predsedníčka senátu Zuzana Bartalská, na pojednávaní by mohli odznieť záverečné reči. Dvojica Zoltán Andruskó a Ján M. čelí v tomto prípade obžalobe z trestného činu krátenia dane a poistného vo veľkom rozsahu.
Na septembrové pojednávanie skúsi podľa predsedníčky senátu súd ešte predvolať jedného svedka a dooboznamuje sa s materiálmi v spise. Procesné strany si zároveň majú pripraviť záverečné reči. Obžalovaný Andruskó zároveň v apríli súd listom informoval, že sa už nemá záujem zúčastňovať na pojednávaniach a neprednesie ani záverečnú reč. Súdu taktiež zaslal niekoľko nových listinných dôkazov.
Vynesenie verdiktu v tomto prípade sa očakávalo už na prelome rokov 2021/2022. Andruskó, ktorý sa predtým na pojednávaniach nezúčastňoval, však prejavil začiatkom roka 2022 záujem vypovedať a navrhol tiež výsluch viacerých svedkov.
Ján M. sa na pojednávaní zúčastňoval od začiatku, na súd však chodí maskovaný kuklou a čiapkou, pričom s médiami nekomunikuje. Z pojednávania je vylúčená verejnosť, pretože to podľa súdu vyžaduje „iný dôležitý záujem obžalovaných“. Predsedníčka senátu Zuzana Bartalská už na začiatku procesu avizovala, že verejný bude až rozsudok.
Zoltána Andruskóa vyšetrovacie orgány označili v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka za sprostredkovateľa medzi objednávateľkou a vykonávateľmi. Pôvodne bol v prípade obvinený spolu s Tomášom Szabóom, Miroslavom Marčekom, Alenou Zsuzsovou a podnikateľom Marianom Kočnerom. Neskôr ho však vyčlenili na samostatné konanie, keďže po svojom zadržaní od začiatku spolupracoval s vyšetrovateľmi. Zároveň s prokurátorom uzavrel dohodu o vine a treste, v rámci ktorej mu pôvodne navrhovali trest 10 rokov väzenia.
S tým však nesúhlasil senát Špecializovaného trestného súdu, ktorý na verejnom zasadnutí v decembri 2019 vyzval procesné strany na dohodu o vyššom treste. Andruskó nakoniec súhlasil s 15-ročným trestom. Vo veci vraždy Kuciaka a jeho snúbenice pred súdom v hlavnom procese vypovedal ako svedok. Rovnako svedčil aj v prípade prípravy vrážd prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho.
Zdroj: SITA.sk - Súdny proces v daňovej kauze Zoltána Andruskóa pokračuje v septembri, mohli by odznieť záverečné reči © SITA Všetky práva vyhradené.
Na septembrové pojednávanie skúsi podľa predsedníčky senátu súd ešte predvolať jedného svedka a dooboznamuje sa s materiálmi v spise. Procesné strany si zároveň majú pripraviť záverečné reči. Obžalovaný Andruskó zároveň v apríli súd listom informoval, že sa už nemá záujem zúčastňovať na pojednávaniach a neprednesie ani záverečnú reč. Súdu taktiež zaslal niekoľko nových listinných dôkazov.
Vynesenie verdiktu v tomto prípade sa očakávalo už na prelome rokov 2021/2022. Andruskó, ktorý sa predtým na pojednávaniach nezúčastňoval, však prejavil začiatkom roka 2022 záujem vypovedať a navrhol tiež výsluch viacerých svedkov.
Ján M. sa na pojednávaní zúčastňoval od začiatku, na súd však chodí maskovaný kuklou a čiapkou, pričom s médiami nekomunikuje. Z pojednávania je vylúčená verejnosť, pretože to podľa súdu vyžaduje „iný dôležitý záujem obžalovaných“. Predsedníčka senátu Zuzana Bartalská už na začiatku procesu avizovala, že verejný bude až rozsudok.
Zoltána Andruskóa vyšetrovacie orgány označili v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka za sprostredkovateľa medzi objednávateľkou a vykonávateľmi. Pôvodne bol v prípade obvinený spolu s Tomášom Szabóom, Miroslavom Marčekom, Alenou Zsuzsovou a podnikateľom Marianom Kočnerom. Neskôr ho však vyčlenili na samostatné konanie, keďže po svojom zadržaní od začiatku spolupracoval s vyšetrovateľmi. Zároveň s prokurátorom uzavrel dohodu o vine a treste, v rámci ktorej mu pôvodne navrhovali trest 10 rokov väzenia.
S tým však nesúhlasil senát Špecializovaného trestného súdu, ktorý na verejnom zasadnutí v decembri 2019 vyzval procesné strany na dohodu o vyššom treste. Andruskó nakoniec súhlasil s 15-ročným trestom. Vo veci vraždy Kuciaka a jeho snúbenice pred súdom v hlavnom procese vypovedal ako svedok. Rovnako svedčil aj v prípade prípravy vrážd prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho.
Zdroj: SITA.sk - Súdny proces v daňovej kauze Zoltána Andruskóa pokračuje v septembri, mohli by odznieť záverečné reči © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Ako fungujú feromónové parfémy: Veda alebo len dobrý marketing?
Ako fungujú feromónové parfémy: Veda alebo len dobrý marketing?
<< predchádzajúci článok
Veriace deti nie sú menejcenné a nemôžu byť trestané. Majerský sa obrátil na Fica s otvoreným listom
Veriace deti nie sú menejcenné a nemôžu byť trestané. Majerský sa obrátil na Fica s otvoreným listom