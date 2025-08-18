Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

18. augusta 2025

Veriace deti nie sú menejcenné a nemôžu byť trestané. Majerský sa obrátil na Fica s otvoreným listom


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Otvorený list Predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Premiér Slovenskej republiky súkromná škola

Veriace deti nie sú menejcenné a nesmú byť trestané. Vyhlásil to predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milan Majerský, ktorý ...



6720c4121b4ca715390049 676x451 18.8.2025 (SITA.sk) - Veriace deti nie sú menejcenné a nesmú byť trestané. Vyhlásil to predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milan Majerský, ktorý adresoval otvorený list predsedovi vlády Robertovi Ficovi (Smer-SD). Jeho vláda chce podľa kresťanských demokratov vytvoriť dve kategórie detí a diskriminovať deti za ich vieru.

Upustenie od zámeru premiéra Fica


„To je neprípustné. Tomu sa nemôžeme prizerať. To nemôžeme nikdy dovoliť," uviedol Majerský v otvorenom liste v súvislosti s tým, že vláda plánuje zobrať 20 percent podpory deťom, ktorých rodičia si zvolili školy rešpektujúce ich vieru a hodnoty.

„Predstavte si dvoch prváčikov kráčajúcich ráno do školy. Podobné tašky, podobné očakávania, možno aj obavy. A jednému z nich dá vláda 100 percent podpory a tomu druhému povie: tebe dáme len 80 percent – lebo si v škole, ktorá rešpektuje tvoju vieru. Je to nespravodlivé, necitlivé a cynické," zdôraznil Majerský. KDH predsedu vlády opakovane vyzvalo, aby od tohto zámeru upustil, no ten nereagoval, preto sa kresťanskí demokrati na neho obrátili s otvorením listom.

Vyjadrenie ministerstva školstva


„Asi to pre Vás nie je zaujímavá téma... Ale pre desaťtisíce detí, rodičov, starých rodičov a učiteľov to je najdôležitejšia téma dneška. Pretože váš zámer môže zlikvidovať ich školu," píše sa v otvorenom liste. Kresťanskí demokrati opätovne prízvukujú, že veriace deti nie sú menejcenné.

„Nemáte právo trestať ich za to, že chcú rásť v škole, ktorá rešpektuje ich vieru," odkázal Majerský premiérovi a vyzval ho, aby sa neschovával za svojho ministra.

„Vaším mlčaním sa táto krivda nevyrieši! Stiahnite návrh, ktorý rozdeľuje deti na dve kategórie. Dajte všetkým deťom rovnakú šancu," uzavreli kresťanskí demokrati. K vyjadreniam KDH sa ministerstvo školstva už predtým vyjadrilo s tým, že ide o učebnicový príklad vytvárania falošného pocitu krivdy tam, kde sa v skutočnosti napráva dlhoročná nespravodlivosť.

Voľnosť výberu a prijímanie detí do škôl


„Takéto útoky sú nepravdivé a oslabujú dôveru vo verejný vzdelávací systém,“ uviedol rezort školstva s tým, že na ministerstve robia to, čo malo byť urobené už dávno, a to odstraňovanie deformácie, na ktorú opakovane upozorňoval Najvyšší kontrolný úrad aj Útvar hodnoty za peniaze.

„Doterajší stav, v ktorom mali všetky školy rovnaké financovanie, no nie rovnaké povinnosti, bol nespravodlivý voči deťom, systémovo neudržateľný a neexistuje ani v iných krajinách EÚ,“ uviedlo ministerstvo s tým, že verejné školy museli prijať každé dieťa, kým iné školy mali voľnosť výberu, no financovanie rovnaké.

Ministerstvo zdôraznilo, že tento stav menia v prospech všetkých detí a v mene spravodlivosti. Rezort vysvetlil, že každá škola bude mať na výber. Buď sa zapojí do verejného systému, prijme časť detí z obvodu a získa plné financovanie, alebo si ponechá slobodu výberu, no financovanie bude zodpovedať jej postaveniu v rámci systému. Rezort školstva vyzval kresťanských demokratov, aby prestali zavádzať verejnosť a zneužívať školstvo na politické hry.


Zdroj: SITA.sk - Veriace deti nie sú menejcenné a nemôžu byť trestané. Majerský sa obrátil na Fica s otvoreným listom © SITA Všetky práva vyhradené.

