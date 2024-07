Súdny proces v kauze Bonaparte pokračuje, vypovedať by mali Kočner a Andruskó

Nadmerný odpočet DPH

Obžaloba založená na posudku





Podnikateľa Bašternáka v auguste 2021 Okresný súd Bratislava V uznal za vinného z trestného činu neodvedenia dane a poistného, súhrnný a úhrnný trest mu však neuložil. Trest, ktorý obžalovanému uložil v roku 2018 Okresný súd Bratislava II a potvrdil ho aj odvolací súd, totiž sudkyňa považovala za postačujúci. Prokurátorka vtedy na mieste podala odvolanie, keďže pre obžalovaného požadovala sedemročný trest. Ladislav Bašternák ešte pred vynesením rozsudku svoju vinu priznal. Krajský súd v Bratislave neskôr rozhodnutie prvostupňového súdu potvrdil.



Podnikateľovi už v marci 2019 potvrdil Krajský súd v Bratislave päťročný nepodmienečný trest, ktorý mu v novembri 2018 uložil Okresný súd Bratislava II. Zároveň rozhodol aj o prepadnutí jeho majetku. Podnikateľa uznali vinným z trestného činu neodvedenia dane a poistného. V januári 2022 Bašternáka podmienečne prepustili z výkonu trestu. V decembri 2023 mu Mestský súd Bratislava I vyhovel vo veci žiadosti o obnovu konania, pokiaľ ide o trest prepadnutia majetku.





27.7.2024 (SITA.sk) - V bratislavskom Ústave na výkon väzby Ústave na výkon trestov odňatia slobody sa má v stredu 31. júla uskutočniť ďalšie pojednávanie v kauze známej ako Bonaparte. Spolu s podnikateľom Ladislavom Bašternákom čelia obžalobe pre neoprávnené uplatňovanie vratiek DPH v súvislosti s výstavbou komplexu Bonaparte aj Stanislav P., Ivan P. a Peter H.Dôvodom, prečo sa pojednávanie neuskutoční v obvyklých priestoroch Mestského súdu Bratislava I, ale za sprísnených bezpečnostných podmienok je fakt, že ako svedkovia by mali byť predvolaní odsúdení Marian Kočner Podľa obžaloby si Ladislav Bašternák, Stanislav P., Ivan P. a Peter H. uplatnili vo februári 2011 na Daňovom úrade Bratislava II nárok na nadmerný odpočet DPH 3,4 milióna eur. Tým sa dopustili trestného činu neodvedenia dane a poistného, pričom celková suma vyplatených finančných prostriedkov predstavuje viac ako 900-tisíc eur. Obžalovaní sa na pojednávaniach od začiatku procesu nezúčastňujú.Obhajoba v tejto súvislosti na aprílovom pojednávaní spochybnila, že by obžalovaní konali protiprávne a zdôraznila, že neboli splnené podmienky na podanie obžaloby. „Keby nešlo o meno Ladislav Bašternák, trestné konanie v tomto prípade by sa nikdy neviedlo,“ skonštatovala jedna z obhajkýň.Podľa obhajcu Bašternáka Petra Filipa sa jeho klient vyjadril, že v predmetnej trestnej veci je nevinný. Pokiaľ ide o obžalobu, celá je podľa Filipa založená len na jednom znaleckom posudku, ktorý ale nie je dostatočný.Podľa prokurátora Jána Šantu obžalovaní za účelom získania vratky DPH nadhodnotili stavbu komplexu Bonaparte. „Pričom hodnota stavby bola nižšia, ako deklarovali obžalovaní,“ doplnil v apríli Šanta.