Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi klesol, na sociálnych dávkach štát vyplatil viac ako 224 miliónov eur

27.7.2024 (SITA.sk) - Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi sa v júni medzimesačne znížil o takmer tisíc ľudí a dosiahol úroveň necelých 62 300 osôb. K najnižšiemu stavu za posledných 20 mesiacov dopomohla aj klesajúca nezamestnanosť v regiónoch s najvyšším počtom poberateľov.Na sociálnych dávkach bolo v uplynulom mesiaci vyplatených viac ako 224,5 milióna eur. Celkovo počet poberateľov štátnych sociálnych dávok medzimesačne stúpol o viac ako 2 000 osôb na vyše 697-tisíc.Ako informoval tlačové a komunikačné oddelenie Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR , v porovnaní s júnom 2023 sa medziročne znížil počet poberateľov sociálnych dávok na celoštátnej úrovni o 2 607 osôb. Medzimesačne od mája 2024 klesol o 935 osôb na 62 269 osôb. V porovnaní s májom 2024 zaznamenal najvýraznejší pokles Prešovský kraj, a to o 250 osôb, Košický kraj o 191 osôb a Banskobystrický kraj, v ktorom bolo o 188 poberateľov menej.„Počet ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc od štátu vo forme dávky v hmotnej núdzi je blízko najnižších hodnôt za posledných 25 rokov. V posledných mesiacoch sme rozbehli viacero projektov na podporu zamestnanosti, niektoré z nich sa ešte len rozbiehajú. Považujem to za jeden z dôležitých predpokladov na udržanie tohto pozitívneho trendu a napredovanie v účinnej podpore tisícok ďalších ľudí na ceste z ťažkej životnej situácie a chudoby,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš Približne polovicu poberateľov pomoci v hmotnej núdzi tvoria uchádzači o zamestnanie. Počet týchto poberateľov v porovnaní s májom klesol o 816 ľudí a v júni sa ustálil na úrovni 31 743. Takmer 70 percent z nich tvoria ľudia, ktorí poberajú dávku 12 a viac mesiacov.„O viac ako dve stovky klesol počet nezamestnaných, ktorých podporujeme pomocou v hmotnej núdzi viac ako rok. Oproti máju sme v júni evidovali o 782 menej nezaopatrených detí v systéme pomoci v hmotnej núdzi,“ informoval generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Ormandy Podľa výskumného pracovníka Inštitútu pre výskum práce a rodiny Rastislava Bednárika by pokles poberateľov pomoci v hmotnej núdzi mohol ešte pokračovať. K pozitívnemu vývoju prispieva aj letné obdobie a s ním spojené príležitosti zarobiť si vďaka sezónnym prácam.„Pozitívny vývoj v júni bol sprevádzaný poklesom počtu odídencov z Ukrajiny odkázaných na pomoc v hmotnej núdzi. Medzimesačne poklesol aj počet osôb jednotlivcov poberateľov pomoci v hmotnej núdzi až o 523 ľudí. Je potrebné ale vidieť aj vplyv trhu práce, kedy kontinuálne klesá nezamestnanosť v krajoch s vyšším počtom odkázaných na pomoc v hmotnej núdzi, akými sú Prešovský, Košický a Banskobystrický kraj,“ uzavrel Bednárik.Z ďalších ukazovateľov o takmer 1 600 osôb, na celkovo 667 519, stúpol medzimesačne počet poberateľov prídavkov na dieťa. Naopak o takmer 4 600 osôb klesol v danom období počet poberateľov rodičovského príspevku, ktorých bolo podľa údajov ústredia práce v júni 133 651.