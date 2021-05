Súdy povolili stovkám podnikateľom dočasnú ochranu, najviac ju poskytli v máji a júni

Najviac jej poskytol súd v Trnave

Zánik vláda posunula na december

15.5.2021 (Webnoviny.sk) - V roku 2020 poskytli súdy dočasnú ochranu 368 podnikateľom. Najviac ich bolo v máji a júni, keď súdy podnikateľom povolili dočasnú ochranu v 179 prípadoch, čo bolo takmer 49 percent z celkového počtu. Najmenej ochrany podnikateľom poskytli súdy v decembri, a to v 21 prípadoch. Vyplýva to z komentára Analytického centra Ministerstva spravodlivosti SR Na zmiernenie ekonomických vplyvov pandémie koronavírusu Národná rada SR na jar 2020 schválila dočasnú ochranu pre podnikateľov, ktorí prevádzkujú podnik. O dočasnú ochranu mohli súd požiadať subjekty, ktoré boli oprávnené podnikať pred 12. marcom 2020, a mali sídlo alebo miesto podnikania na Slovensku.Keďže zákon parlament schválil v apríli, prvý raz mohli podnikatelia využiť tento nástroj v máji. Dočasná ochrana spočíva napríklad v ochrane pred veriteľskými návrhmi na konkurz, v prerušení exekúcií začatých po 12. marci 2020, zákaze započítania spriaznených pohľadávok či podpore financovania čerstvým kapitálom.O dočasnej ochrane rozhodujú štyri okresné súdy – Okresný súd Trnava, Okresný súd Banská Bystrica, Okresný súd Prešov, Okresný súd Žilina. Najviac dočasnej ochrany poskytol Okresný súd Trnava, a to 140, čo je vyše 38 percent z celkového počtu.Naopak najmenej Okresný súd Žilina, ktorý o ochrane rozhodol 72 krát, takmer 20 percent z celkového počtu. Na Okresnom súde v Banskej Bystrici povolili ochranu podnikateľom v 77 krát a na súde Prešove 79 krát.Podnikateľom mohla dočasná ochrana skončiť z časových dôvodov – začiatkom októbra. Neskôr jej zánik vláda SR posunula na koniec decembra 2020. Podnikateľov mohla dočasná ochrana prestať chrániť aj vtedy, ak o jej ukončenie požiadali alebo o zrušení rozhodol súd. Od mája do decembra dočasná ochrana zanikla 57 podnikateľom, súdy ju zrušili v dvanástich prípadoch.