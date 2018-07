Sukeľ: Elektronicky predpísané lieky si vyberiete v akejkoľvek lekárni

Snímka z lekárne 25. júla 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 25. júla (TASR) – Lekárnici, ktorí sa zapojili do elektronického zdravotníctva, majú zatiaľ s ereceptami najmä pozitívne skúsenosti. Elektronické predpisovanie a výdaj liekov má zaistiť prehľadnosť finančného toku, zvýšiť bezpečnosť pacienta, ale aj zabrániť zištnej spolupráci medzi lekárňami a doktormi, ktorá sa na Slovensku objavuje. Na tlačovej konferencii to povedal Ondrej Sukeľ, prezident Slovenskej lekárnickej komory (SLeK).povedal Sukeľ. Upozorňuje preto pacientov, že majú právo vybrať si elektronicky predpísané lieky v akejkoľvek lekárni. Štátny ústav pre kontrolu liečiv môže lekárovi, ktorý takto nasmeruje pacienta, uložiť pokutu vo výške 300 až 35.000 eur.Elektronické recepty priniesli podľa Sukeľa lepšiu evidenciu liekov. Lekári nie sú odkázaní na to, čo im pacient povie, ale majú prehľad o jeho predchádzajúcej liečbe. V rámci ezdravia bolo zatiaľ vystavených viac ako 20 miliónov elektronických receptov. Mnohé z nich však boli bez elektronického podpisu lekára. Pri plnej elektronizácii, ktorá má byť dokončená v roku 2019, by sa mohlo stať, že nepodpísaný recept bude zo strany lekárne spochybnený.Do konca roku 2021 platí prechodné ustanovenie, podľa ktorého si pacient môže vyzdvihnúť lieky iba na základe rodného čísla.uviedol Sukeľ. SLeK považuje za najväčší benefit ezdravia opakovaný recept, ktorý využijú najmä stabilizovaní chronickí pacienti, ktorým lekár predpísal lieky na dobu 12 mesiacov.dodal Sukeľ.Elektronické zdravotníctvo, ktoré funguje od januára, prináša komunikáciu medzi lekármi, nemocnicami, laboratóriami a lekárňami. Benefity majú spočívať v lepšom predpisovaní liekov, zabrániť by sa malo i duplicitným či fiktívnym vyšetreniam. Doteraz si vyžiadalo 87,8 milióna eur z eurofondov a štátneho rozpočtu.