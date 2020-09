Súkromná bezpečnostná služba Bödörovcov prišla o bezpečnostnú previerku

Kontakt so závadovými osobami

Fico na firemných akciách

2.9.2020 (Webnoviny.sk) - Súkromná bezpečnostná služba Bonul prišla o bezpečnostnú previerku. Uvádza to na sociálnej sieti Nadácia Zastavme korupciu, ktorá v januári v tejto veci podala podnet na Národný bezpečnostný úrad „Národný bezpečnostný úrad uznal, že bezpečnostnú previerku najvyššieho stupňa by naozaj nemala mať firma, ktorá je zrejme prepojená na Norberta Bödöra ,” napísala nadácia.Nadácia ešte v januári kritizovala, že podľa zákona o ochrane utajovaných skutočností by nemal mať previerku ten, kto je v kontakte so závadovými osobami alebo je sám z niečoho podozrivý.„Bonul oficiálne patrí Miroslavovi Bödörovi . Norbert je jeho syn a v komunikácii Threema a iných sa Marianovi K. priznáva, že tento biznis v podstate rieši on. Norbert Bödör mal styky s Marianom K. , ktorý je v zmysle zákona závadovou osobou a dnes sa ukazuje, že ňou môže byť aj on sám,” vysvetlila nadácia.Takisto zdôraznila, že Bonul stráži mnoho štátnych budov strategického významu.„Napríklad Správu štátnych hmotných rezerv (SŠHR) , v ktorej skladoch má Slovenská republika lieky a materiál pre prípad núdze (vojenský konflikt, prírodná katastrofa). Bonul má tieto kšefty preto, že má ako jedna z mála súkromných firiem bezpečnostnú previerku na najvyšší stupeň. Pokiaľ o ňu príde, príde aj o tieto zákazky,” napísala nadácia.Na akciách spoločnosti Bonul sa viackrát zúčastnil bývalý premiér Robert Fico Smer-SD ) a syn majiteľa Bonulu Norbert Bödör je momentálne väzobne stíhaný pre kauzu DobytkárAgentúra SITA oslovila v tejto záležitosti aj Národný bezpečnostný úrad.