Súkromní vysielatelia odmietajú novú spotrebnú daň za pripojenie, poplatky poškodia spotrebiteľov i producentov

JOJ Group s novou daňou nesúhlasí

Poškodí to spotrebiteľov a producentov

26.4.2023 (SITA.sk) - Súkromní vysielatelia odmietajú daň za pripojenie. Európska komisia (EK) otvorila na začiatku tohto roka verejnú konzultáciu, ktorá skúma možnosť spoplatnenia prenesených dát.Týka sa to napríklad audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie, prostredníctvom ktorých môžu diváci cez internet sledovať filmy, seriály či zábavné formáty.Platiteľmi dane za pripojenie by boli poskytovatelia obsahu, náklady by však podľa vysielateľov dopadli na bežného diváka. Spotrebiteľom nechcú v časoch vysokej inflácie uškodiť novou spotrebnou daňou. Asociácia televíznych vysielateľov Slovenska (ATVS) to uviedla v tlačovej správe.Podľa generálneho riaditeľa JOJ Group Marcela Gregu by EK pri hľadaní nových zdrojov, napríklad na rozvoj infraštruktúry, nemala ísť proti trhu a uvaliť na poskytovateľov a tvorcov obsahu z Európskej únie (EÚ) novú daň.„Zásadne nesúhlasíme s úvahami, na konci ktorých by mohlo byť zavádzanie poplatkov za pripojenie či zdanenie širokopásmových dátových prenosov. Na rozdiel od mnohých veľkých medzinárodných platforiem so sídlom mimo EÚ sme pomerne prísne regulovaní. Navyše už v súčasnosti investujeme nemalé finančné prostriedky do inovácií, rovnako tak platíme dane a celý kreatívny sektor dáva prácu veľkému počtu ľudí," uviedol Grega.Ďalšie poplatky by podľa neho zhoršili ich konkurencieschopnosť a uškodili ich spotrebiteľom. Grega tiež podotkol, že nové zdanenie by ohrozilo sieťovú neutralitu, ktorá je základom princípu plurality a slobodných médií. Politické zásahy by viedli k rozdielnym podmienkam pre rôzne skupiny tvorcov obsahu.„Existuje konsenzus, že za prenos dát bez rozdielu, o aké dáta ide, platí užívateľ prostredníctvom poplatku poskytovateľovi pripojenia. Ak sa objavia nové dodatočné poplatky za konkrétny typ obsahu, predraží to služby a znevýhodní časť trhu. Preto sme zásadne proti zdaňovaniu prepravených dát a žiadame kompetentných, aby odmietli úvahy zavádzať dodatočné poplatky pre poskytovateľov obsahu. Tie totiž v konečnom dôsledku poškodia spotrebiteľov a lokálnych producentov," vysvetľuje Grega a dodáva, že sú pripravení vyargumentovať a vysvetliť svoj postoj.Generálny riaditeľ Markíza-Slovakia Matthias Settele dodal, že nové dane by v kontexte vysokej inflácie uškodili mediálnemu trhu i divákom. Argumentuje príkladom Južnej Kórei, kde v roku 2016 zaviedli podobnú reguláciu.„Prakticky okamžite začali rásť náklady poskytovateľov obsahu aj koncových užívateľov a zároveň sa začala znižovať kvalita služieb pre zdieľanie online obsahu. Výsledkom je, že užívatelia platia viac za horšie služby a medzinárodní hráči tieto pravidlá všemožne obchádzajú – napríklad znížením kvality prenášaného videa, aby platili menej," vraví Settele. Je toho názoru, že sa treba poučiť z tejto skúsenosti a neexperimentovať neuvážene.