Na Art Film Feste bude súťažiť 36 krátkych filmov z celého sveta

26.4.2023 (SITA.sk) -je neoddeliteľnou súčasťou najstaršieho a najväčšieho slovenského filmového festivalu, ktorý sa uskutoční v Košiciach od 16. do 23. júna tohto roku. Organizátori pokračujú v osvedčenej forme výberu tridsiatich šiestich filmov uvádzaných v šiestich blokoch. Pri finálnom výbere bola pre zostavovateľa sekcie,, veľmi dôležitá čo najväčšia pestrosť tvorcov a zastúpených krajín. V tomto roku sa dokonca podarilo do súťažného výberu zaradiť okrem diel z tradične silných kontinentov aj krátke filmy z doteraz u nás neprezentovaných krajín (Somálsko, Egypt). V krátkom filme začínajú mnohí budúci tvorcovia európskych kinematografií. Je zaujímavé sledovať zárodky ich budúceho filmového myslenia a štýlu."Vždy rozhoduje idea a jej filmové premyslenie, vtip a nadhľad, niekde rozhoduje strhujúci herecký výkon, inde provokatívna téma, animačná technika alebo experiment s krížením rôznych filmových postupov," objasňujekritériá svojho výberu a dodáva: "Fascinuje ma sila, koncentrácia filmovej výpovede, kde všetko na malej ploche funguje. Pekne to v tohtoročnom programe ilustruje napríklad americký film I'm on Fire o tínedžerovi, ktorý sa stal rukojemníkom stále viac toxického vzťahu jeho rodičov. Rozklad ich manželstva znáša tak, že sa skrýva do slúchadiel s geniálne vybranou hudbou konca minulého storočia. Nahráva si ju aj pre iných a narábanie s technikou mu nakoniec vnukne nápad ako z toho von."Zaujímavý je aj rôzny časový rámec, s ktorým tvorcovia krátkych filmov pracovali. Ten najkratší v súťaži má 97 sekúnd, tie najdlhšie sa už blížia štatútom určenej tridsaťminútovej hranici. Slovensko budú reprezentovať filmyAlice Bednárikovej aBarbory Berezňákovej. Medzi vybranými snímkami je aj filmportugalského režiséra João Gonzaleza. Tento film má na svojom konte aj nomináciu na Oscara v kategórii krátkometrážnych animovaných filmov.O výsledkoch súťaže bude rozhodovať medzinárodná európska porota. Slovensko zastupuje, ktorá sa v Slovenskom filmovom ústave špecializuje na animovaný film. Druhým porotcom je, pôvodom z Rumunska, ale žijúci v portugalskom Porte, kde založil Medzinárodný filmový festival Beast, zameraný na kinematografie strednej a východnej Európy. Trojicu uzatvára, česká herečka ruského pôvodu. Tá si zahrala v krátkom študentskom filme režiséra Michala Blaška Atlantída, 2003 (2017) a hrá aj v jeho dlhometrážnom hranom debute Obeť (2022), ktorý prednedávnom získal cenu Slnko v sieti v kategórii najlepší film.