Sulforafan – jedinečná protizápalová molekula, ktorú ľudstvu poskytla príroda

Čo je sulforafan

Sulforafan a jeho vplyv na ľudský organizmus

Rozdiel medzi liekmi a sulforafanom pri liečbe onkologických ochorení

22.11.2022 (Webnoviny.sk) -Slovenská vedkyňa Prof. RNDr. Katarína Horáková, DrSc., bola členka vedeckovýskumného tímu odborníkov na izotiokyanáty na terajšej Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Ako prvá na svete koncom 50. rokov 20. storočia skúmala a objavila protirakovinový účinok prírodného izotiokyanátu sulforafanu na ľudské rakovinové bunky in vitro. Výsledkom jej výskumnej práce je Sulforafan EXTRA, výnimočné nutraceutrikum, ktoré sa vyrába na základe jej receptúry.Vývoj tohto výnimočného nutraceutika nebol jednoduchý a jeho cesta bola ozaj kľukatá. Dá sa povedať, že Prof. Katarína Horáková venovala výskumu izotiokyanátov (ITK), medzi ktoré patrí aj sulforafan, väčšinu svojho života. O existencii izotiokyanátov ako takých, sa dozvedela v roku 1956 ešte ako študentka Prírodovedeckej fakulty UK, kde študovala odbor biológia. Prvý krát sa priamo do styku s ITK dostala v laboratóriuv slovenskom onkologickom časopiseTáto publikácia vyvolala obrovský rozruch medzi onkológmi, pretože dokázala, že ITK môžu mať nielen antimikrobiálny, ale aj protinádorový účinok, a to nevídaným spôsobom.Po obhájení diplomovej práce v roku 1958 dostala za úlohu založiť laboratórium tkanivových kultúr. V rámci Československa to bolo prvé laboratórium bunkových kultúr, kde začala systematicky študovať cytotoxický účinok nových biologicky aktívnych zlúčenín prírodného a syntetického pôvodu so zámerom objavenia látok s protinádorovými a antioxidačnými vlastnosťami. Výsledky týchto štúdii publikovala spolu so svojimi kolegami v onkologickom časopise Slovenskej akadémie vied SAVProf. Katarína Horáková spolu so svojim výskumným tímom dala americkým kolegom podnet, na základe ktorého vyvinuli jedinečný produkt. Podarilo sa im umiestniť do jednej kapsuly extrakt z brokolice obsahujúci glukorafanín a enzým myrozinázu, ktorý je nevyhnutný na uvoľnenie sulforafanu. No a potom ostávalo už len vymyslieť spôsob, ako na potrebný čas zablokovať aktivitu enzýmu myrozinázy, kým sa kapsula nedostane na miesto určenia v našom tele, do tenkého čreva. Výsledkom je"Mnoho rokov som pracovala v laboratóriách a veľkú časť z nich som venovala výskumu izothiokyanátov. Mojím cieľom bolo odhaliť ich fantastický potenciál, ktorý v sebe niektoré z nich skrývali a využiť ich na prevenciu zdravia ľudí. Svojím podielom som sa zúčastnila tvorby špičkového výživového doplnkuVerím a som presvedčená, že svojimi liečivými vlastnosťami prinavráti zdravie všetkým, ktorí ho budú užívať."Sulforafan je prírodná látka, ktorá je bohatá na síru. V neaktívnej forme sa vyskytuje v podobe glukorafanínu v hlúbovej zelenine (napr. brokolica, kapusta, karfiol, kel, kaleráb, ružičkový kel). Glukorafanín vyžaduje na svoju premenu na sulforafan rastlinný enzým myrozinázu, ktorý sa uvoľní počas žuvania surovej zeleniny. Práve myrozináza premení glukorafanín v tele na sulforafan a zároveň zosilní jeho účinky.Výhodou sulforafanu je jeho vysoká biologická dostupnosť. Vďaka schopnosti zlučovania sa s tukmi sa dostáva do všetkých buniek nášho tela. Na základe farmakodynamických štúdií sa preukázalo, že sulforafan má absolútnu biologickú dostupnosť až okolo 80 %. Vrchol v krvnom obehu dosahuje približne 1 hodinu po požití a pôsobí až po dobu 20 hodín.O sulforafane vedci tvrdia, že v sebe skrýva skutočne neuveriteľný terapeutický potenciál.Odpoveď na túto otázku hľadali vedci v stovkách klinických štúdií a došli k záveru, že csú dve spoločné primárne príčiny, ktoré zapríčiňujú bežné chronické degeneratívne ľudské choroby. Z výsledkov vyše 3000 štúdií vyplynulo, že sulforafan pôsobí ako zdravotná poistka pre naše bunky tým, že podporuje ochranné a detoxikačné mechanizmy. "Toto umožňuje odstrániť z ľudského tela environmentálne toxíny a látky znečisťujúce ovzdušie, opraviť poškodenia spôsobené oxidačným stresom a zápalom,” konštatuje profesorka Horáková."Ďalší terapeutický potenciál sulforafanu je založený na jeho schopnosti aktivovať super regulačný gén Nrf2, ktorý sa vyskytuje v každej našej bunke tela. Pri pravidelnom užívaní sulforafanu sa vypne 500 génov vytvárajúcich choroby a zapne sa viac ako 200 génov dlhovekosti. Tieto gény kontrolujú mechanizmy buniek, ktorými sa chránia pred oxidačným stresom, zápalom, DNA poškodzujúcimi elektrofilmi a žiarením. Za normálnych podmienok tieto ochranné systémy v našich bunkách nevyužívajú svoju maximálnu kapacitu. Zvýšenie úrovne aktivity týchto systémov sa dá docieliť práve sulforafanom a tak znížiť riziko vzniku rakoviny a iných degeneračných chronických chorôb" uvádza profesorka Horáková.Sulforafan tiež vytvára široký ochranný štít proti srdcovocievnym chorobám. "Na rozdiel od liekov, ktoré špecificky pôsobia buď na znižovanie hladiny cholesterolu, proti zrážanlivosti krvi, alebo pomáhajú predchádzať zužovaniu ciev, a tak znižujú tlak krvi, diétna chemoprotektívna látka sulforafan blokuje niekoľko krokov, ktoré sa spoločne podieľajú na tvorbe patofyziológii srdcových porúch a porúch ciev. Súčasne chráni pred aterosklerózou, vysokým krvným tlakom, zabraňuje zhlukovaniu krvných doštičiek a tvorbe trombov."Sulforafan blokuje niekoľko krokov spoločne sa podieľajúcich na tvorbe rakoviny. Táto chemoprotektívna látka útočí hneď z niekoľkých strán súčasne: bráni rastu ľudských rakovinových buniek, zabraňuje pôsobeniu látok podporujúcich vznik rakoviny, tak, že "zapína gény, ktoré bránia vzniku novým rakovinovým bunkám, a "vypína” gény, ktoré pomáhajú pri jej vzniku a rozširovaní, navyše zabíja kmeňové rakovinové bunky. Teda "Súčasné cytostatické lieky napríklad určené na liečbu onkologických ochorení sú cielene zamerané na likvidáciu určitého typu rakoviny a sprevádzané s nežiadúcimi vedľajšími účinkami. Na rozdiel od toho diétna chemoprotektívna látka sulforafan – vytvára všeobecný protirakovinový ochranný štít a nemá žiadne vedľajšie účinky” vysvetľuje podstatu mechanizmu účinku sulforafanu profesorka Horáková.Pri vzniku onkologických ochorení zohráva úlohu nielen naša genetická predispozícia, ale aj veľa ďalších faktorov. Niektoré z nich ovplyvniť nevieme, no sú aj také, ktoré ovplyvniť môžeme. Zamerať sa môžeme na prevenciu onkologických ochorení, ktorá spočíva v nasledovaní princípov zdravého životného štýlu spolu so správnou kombináciou prírodných výživových doplnkov alebo nutraceutík..uvádza na trh spoločnosť CarnoMed s.r.o. . Sulforafan EXTRA je dvojzložkové nutraceutikum, ktoré dodáva telu enzýmom aktivovaný sulforafan. Obsahuje aktivovaný brokorafanín, vyrobený zo semien brokolice (Brassica oleracea italica) s obsahom glukozinolátov a myrozinázy. Prítomný enzým myrozináza zabezpečuje vysokú úroveň využitia účinnej látky. "Jediná kapsula obsahuje toľko sulforafanu, ako sa nachádza v 5 kg čerstvej brokolice", uvádza Štefan Pogány CEO spoločnosti CarnoMed s.r.o.Tento článok nie je autorským obsahom Webnoviny.sk . Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.