Sulík bol pripravený na európsku politiku, voliči však podľa sociológa uprednostnili istotu v podobe PS (video)

10.6.2024 (SITA.sk) - Líder kandidátky strany Sloboda a Solidarita do Európskeho parlamentu Richard Sulík bol politicky pripravený na európsku politiku, v ktorej je dobre zorientovaný.Skonštatoval to pre agentúru SITA sociológ Martin Slosiarik s tým, že z tohto dôvodu predpokladal, že SaS by mohla prekročiť kvórum potrebné na účasť v Európskom parlamente.SaS ale aj ďalšia strana Demokrati však podľa neho mali nevýhodu v tom, že voliči vnímali ako vyzývateľa vládnej strany Smer-SD predovšetkým Progresívne Slovensko . Za neúspechom oboch strán preto nevidí zlyhania v kampani.„Určite tu bola vysoká miera prekrytia sa voličov PS a voličov SaS a Demokratov. Len tí voliči si povedali, že idú na istotu," uviedol Slosiarik s tým, že ich motívom bolo poraziť Smer. „Preto chceli voliť víťaza," dodal.Sloboda a Solidarita aj Demokrati skončili v sobotňajších voľbách tesne pred bránami europarlamentu. SaS konkrétne získala 4,92 percenta hlasov a Demokrati 4,68 percenta.