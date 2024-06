Revúca získa na rozvoj 800-tisíc eur, ministerstvo investícií zároveň plánuje zákon o podpore prioritných okresov (video)

Nový zákon

Podpora prioritných okresov

Ďalšie milióny eur

Flexibilný prístup

10.6.2024 (SITA.sk) - Revúca, ako jeden z najmenej rozvinutých okresov, získa viac ako 800-tisíc eur na svoj rozvoj. Informoval o tom v pondelok v Revúcej minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši , ktorý tento okres navštívil v rámci už 17. rezortného dňa spolu so štátnym tajomníkom Michalom Kaliňákom Keďže Revúca je okresom zaradeným medzi najmenej rozvinuté, okrem noviniek z rezortu s miestnymi komunálnymi lídrami diskutovali aj o tom, že po novom sa bude na ne nazerať ako na prioritné okresy a v pláne je prijatie nového zákona.„Tieto rezortné dni sú pre nás mimoriadne dôležité, lebo počúvame, čo nám primátori a primátorky, starostovia a starostky, ale aj predsedovia samosprávnych krajov hovoria a snažíme sa hľadať riešenia. Do regiónov chodíme preto, aby sme priamo na mieste mohli predpripraviť to, čo požadujú,“ uviedol minister investícií.Revúca bola medzi najmenej rozvinuté okresy (NRO) zaradená v roku 2015 pre vysokú nezamestnanosť. V pláne je prijatie zákona o podpore prioritných okresov, ktorý prinesie zásadnú zmenu paradigmy NRO.„O tom, že nedávame len prázdne sľuby, ale svoje slová napĺňame, svedčí aj novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorá pôjde v parlamente do druhého čítania. Komunikáciu s regiónmi sme posunuli na vyššiu úroveň aj vďaka Rade vlády pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti EÚ , ktorá vznikla v apríli,“ poznamenal Raši.V okrese Revúca bolo zo starých eurofondov podporených 153 projektov v celkovej sume 177,06 mil. eur, pričom sa vyčerpalo 91,83 percenta tejto sumy. Nové eurofondy prinesú do regiónu ďalšie milióny eur, o ktorých použití budú rozhodovať samosprávy.Štátny tajomník Kaliňák informoval o získanej zhode na správnych krokoch pre zmenu najmenej rozvinutých okresov na prioritné. „Nepôjde iba o nálepku, ale aj o nový obsah a pomoc,” uviedol.Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter a primátor Revúcej Július Buchta vyjadrili vďaku ministrovi Rašimu za flexibilný prístup a podporu pri riešení problémov.„Chcel by som tiež vyzdvihnúť, že nám pomohol s problémom, keď nám boli krátené niektoré eurofondy. Tu sa ukázal flexibilný prístup nového ministerstva, ktorému záleží na spolupráci a na odstránení byrokratických prekážok,“ povedal Lunter.„Po pondelku mám dobrý pocit a som plný optimizmu. Veľmi pekne ďakujem, že rezortný deň v Revúcej bol a verím, že všetky veci, ktoré sme si povedali, budú zrealizované,“ doplnil Buchta.