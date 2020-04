Sulík bude trvať na štátnej pomoci obchodníkom s nájmami. Načrtol už aj scenár, ako by to mohlo fungovať

Viac k téme Ekonomické dopady koronavírusu

Viac o téme Koronavírus

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.4.2020 (Webnoviny.sk) - Téma preplácania nájmov nie je podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka mŕtva. "Som dohodnutý s ministrom financií Eduardom Hegerom, že túto tému budeme riešiť zajtra večer na koaličnej rade. Stále mám nádej, že pomôžeme obchodníkom vysporiadať sa s nájmami," uviedol šéf rezortu hospodárstva.Ak štát podľa neho zakázal prevádzkam dosahovať tržby, musí im pomôcť s nákladovými položkami. Ako dodal, podnikateľom pomohli so mzdami pre zamestnancov, klesli im účty za energie, umožnili im odložiť si splátky, ostáva už iba nájomné.Minister načrtol scenár, podľa ktorého by časť nájomného oželel prenajímateľ, časť by zaplatil štát a ostalo by malé percento, niekde medzi 10 až 20, ktoré by zaplatil obchodník. "Toto riešenie považujem za korektné a dúfam, že k niečomu v tomto duchu dospejeme," povedal Sulík.Podľa neho je nutné najprv dospieť k dohode o tom, že je potrebné pomôcť podnikateľom s platením nájmov a až potom sa bude riešiť, aké percento bude platiť kto.Opätovne zopakoval, že pomoc štátu musí byť v aktuálnej situácii nielen efektívna, ale aj včasná a dostatočná.