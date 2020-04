Situácia s Covid-19 bude závisieť od zodpovednosti Slovákov, vyhlásila prezidentka Čaputová

Prvá fáza

Spoločný záujem pred egoizmom

Plán vypracovalo konzílium odborníkov

21.4.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová víta predstavenie uvoľňovania opatrení. Uviedla to na sociálnej sieti a reagovala tak na plán, ktorý v pondelok 20. apríla predstavil premiér Igor Matovič (OĽaNO).Podľa hlavy štátu budú ľudia musieť žiť s koronavírusom dlhšie ako predpokladali a situácia na Slovensku bude naďalej závisieť od ich zodpovednosti.Upozornila aj na to, že naďalej bude potrebné nosiť rúška, umývať si ruky a nezdružovať sa vo väčších skupinách. Konzílium odborníkov pripravilo plán, podľa ktorého sa majú ďalšie prevádzky ako napríklad obchody a služby s rozlohou do 300 metrov štvorcových, otvárať už od stredy 22. apríla. Ďalšie fázy otvárania budú podľa premiéra Matoviča závisieť od disciplíny ľudí a vývoja šírenia vírusu.Ďalšie prevádzky by sa na Slovensku mohli teda začať otvárať už v stredu 22. apríla. Vyplýva to z plánu, ktorý vypracovalo konzílium epidemiológov, infektológov a verejných zdravotníkov. Plán v utorok predloží premiér Igor Matovič Ústrednému krízovému štábu SR na posúdenie a prípadné schválenie.V prvej fáze by sa pritom mali otvárať obchody a prevádzky služieb s rozlohou do 300 metrov štvorcových, služby verejného stravovania, avšak iba cez predajné okienko.Využívať by sa už mali dať aj vonkajšie športoviská pre bezkontaktné športy bez využitia šatní a toaliet a bez obecenstva, služby dlhodobého ubytovania bez stravy, vonkajšie trhoviská podľa stanovených podmienok. Otvárať by sa mali aj predajne automobilov, motoriek a autobazáry.„Vítam, že po týždňoch prísnych bezpečnostných opatrení už poznáme aj kontúry ich postupného uvoľňovania. Zvlášť oceňujem, že uvoľňovanie opatrení bude závisieť od epidemiologického vývoja a že v konečnom dôsledku ho môžeme aj my všetci ovplyvňovať svojim správaním," uviedla prezidentka s tým, že Slovensko sa vďaka súdržnosti a spolupatričnosti zaradilo medzi krajiny s najmiernejším priebehom pandémie. Hlava štátu verí, že priaznivý bude aj ďalší vývoj.Upozornila, že v mnohých rodinách aj firmách sa začína po týždňoch obmedzení prejavovať existenčná neistota. Uvoľňovanie opatrení by im preto podľa nej mohlo veľmi pomôcť.Myslí si, že aktuálna kríza ľudí učí uprednostniť spoločný záujem pred vlastným egoizmom. „Od zajtra budeme mať viac možností a náš život sa bude o niečo viac podobať na ten spred krízy. Neznamená to však, že by sme mali byť menej dôslední pri dodržiavaní všetkých hygienických a bezpečnostných zásad," zdôraznila.Upozornila, že aj naďalej bude potrebné nosiť rúška, umývať si ruky, či nezdružovať sa vo väčších skupinách. Prezidentka pre to vyzýva ľudí, aby boli naďalej obozretní, súdržní a pomáhali si navzájom prekonať tieto časy.„Aj vývoj v okolitých krajinách ukazuje, že s pandémiou sa bojovať dá, zároveň si ale musíme zvykať na to, že s vírusom tu budeme žiť oveľa dlhšie, ako sme si na začiatku mysleli. Budeme mu musieť prispôsobiť naše zdravotníctvo, našu ekonomiku, svoje návyky, svoju prácu aj svoje osobné životy," dodala.