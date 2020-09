Sulík by chcel peniaze z fondu obnovy EÚ použiť na reformu odvodov a sociálnych dávok

Veľké projekty

Desiatky miliárd eur

7.9.2020 (Webnoviny.sk) - Peniaze z fondu obnovy Európskej únie by mali na Slovensku smerovať do výstavby optickej siete, kanalizácie v obciach, do zhodnocovania odpadu či do zásadnej reformy odvodov a sociálnych dávok.Minister hospodárstva Richard Sulík si vie predstaviť, že by sa prostriedky z fondu taktiež použili na cestnú a železničnú infraštruktúru, na reformu verejnej správy a na prechod na bezuhlíkovú ekonomiku.„V súvislosti s takzvaným národným plánom obnovy, ktorého návrh musí vláda vypracovať do 15. októbra, považuje vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík za dôležité, aby obsahoval aj veľké projekty, do ktorých sa zapojí celá krajina,“ uviedlo pre agentúru SITA ministerstvo hospodárstva.Peniaze z EÚ môžu podľa ministra Sulíka výrazne pomôcť Slovensku v ťažkých pokoronových časoch. „Musia byť VšAK využité naozaj efektívne, zmysluplne a pri ich čerpaní musí zohrávať dôležitú úlohu odbornosť a nulová tolerancia korupcie,“ zdôraznilo ministerstvo.Rozhodnutie, na čo chce Slovensko financie použiť, padne po dohode koaličných partnerov. „Zároveň pripomíname, že v tejto chvíli ešte nie sú známe presné kritéria Európskej komisie na ich využitie, čo bude mať v konečnom dôsledku tiež vplyv na výber projektov,“ konštatoval rezort hospodárstva. Ministerstvo zdravotníctva SR sa k možným projektom nechcelo vyjadriť. „Gestorom prípravy plánu obnovy, ako aj tvorby samotného finálneho dokumentu je ministerstvo financií,“ odkázala agentúre SITA hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR nepozná zatiaľ presnú sumu peňazí, ktorá má byť konkrétne určená pre agrorezort. „Vedenie ministerstva zbiera podnety, rokuje s odborníkmi a pripravuje projekty a reformy,“ uzavrelo ministerstvo pôdohospodárstva.Slovensko by malo mať zo zdrojov Európskej únie v najbližších siedmich rokoch k dispozícii celkovo 34,1 miliardy eur. V rokoch 2021 až 2023 budeme môcť čerpať 7,5 miliardy eur cez Fond obnovy, sedemročný rozpočet na obdobie 2021 až 2027 počíta pre Slovensko so sumou 18,6 miliardy eur a k dispozícii budeme mať tiež 6,8 miliardy eur vo výhodných pôžičkách splatných do roku 2058.