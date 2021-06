Sulík chce väčšiu slobodu pri odpisovaní, ale aj obmedzenie zamestnávania zahraničných pracovníkov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.6.2021 (Webnoviny.sk) - Výrazne väčšia sloboda v odpisovaní a aj obmedzenie zamestnávania pracovníkov zo zahraničia v regiónoch, kde je viac ako 5-percentná nezamestnanosť.To sú dve z 12 pokrízových opatrení, ktoré plánuje predstaviť koaličná strana Sloboda a Solidarita už tento štvrtok. V utorkovej relácii Rádia Expres Braňo Závodský naživo to povedal minister hospodárstva a šéf liberálov Richard Sulík Ako dodal, základné kontúry daňovo-odvodovej reformy zatiaľ z Ministerstva financií SR nedostali. „Daňovo-odvodová reforma je v takom mŕtvom stave, čo sa týka prijímacieho procesu," skonštatoval Sulík. Zároveň potvrdil, že on osobne by bol za zníženie DPH pre gastro sektor.