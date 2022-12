Sulík je podľa Hegera posadnutý Matovičom, premiér vyčíta šéfovi liberálov spojenie s Pellegrinim

Sulík nič nespomenul

Nová koalícia alebo podpora vlády

pýtal sa Heger.

Zároveň dodal, že Richard Sulík sa môže „kedykoľvek rozprávať s nami o tom, že bude podporovať našu koalíciu.“

Pripomenul, že Richard Sulík bol tým, kto z koalície odišiel. Heger pokladá za dobrý krok, že Matovič vtedy odolal tlaku SaS a neodstúpil z funkcie ministra financií.

Jeho odvolanie by bolo podľa neho nezmysel, pretože „v koaličnej zmluve je jasne napísané, že si nekádrujeme jednotlivých nominantov na ministrov.“ Podotkol, že Matovič je predsedom najsilnejšej koaličnej strany.

Matovičov komunikačný štýl

5.12.2022 (Webnoviny.sk) - Predseda vlády Eduard Heger OĽaNO ) bude hľadať hlasy pre podporu vlády u všetkých demokratov v parlamente – medzi poslancami strany Sloboda a Solidarita (SaS) , u Miroslava Kollára Spolu – Občianska demokracia ) a Tomáša Valášeka Progresívne Slovensko ). Povedal to v pondelok v diskusnej relácii RTVS Interview :24.Premiér súhlasí s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou v tom, že dnes sa na Slovensku bojuje o to, či tu zotrvá demokracia, alebo nie.Ako povedal, so šéfom SaS Richardom Sulíkom mal zhruba pred dvoma – troma týždňami otvorený súkromný rozhovor, no Sulík nespomenul možnosť, že prídu s návrhom na vyslovenie nedôvery vlády. Preto ho tento krok liberálov prekvapil.Podľa premiéra je Sulík posadnutý Igorom Matovičom (OĽaNO). „Vždy, keď sa s ním rozprávam, skončí to pri Igorovi Matovičovi. Pozrite si jeho tlačovky, koľkokrát povie jeho meno,“ poukázal Heger, ktorý je presvedčený, že v politike musia ísť emócie a osobné antipatie bokom. Sulík nemôže podľa neho prenášať naštrbený vzťah do politiky.Šéfovi liberálov vyčíta, že pri návrhu na vyslovenie nedôvery vláde sa spojil s Petrom Pellegrinim Hlas-SD ).„Hovoria, že naša vláda je málo protikorupčná a idú ju odvolávať s človekom obvineným z korupcie,“ podčiarkol Heger a dodal, že je zásadne proti predčasným voľbám, pretože každý deň, keď majú orgány činné v trestnom konaní slobodu konať, je dňom pre demokraciu.Premiér si podľa svojich slov nevie predstaviť, s kým by mohol Sulík vytvoriť novú „76-ku“, novú koalíciu. „S Hlasom-SD a so Smerom-SD? To myslí vážne?“Na margo štýlu komunikácie svojho straníckeho šéfa Igora Matoviča premiér povedal, že sa s ním o tom viackrát rozprával.„Igor Matovič nie je žiadny nepopísaný list papiera, každý jeho štýl komunikácie pozná. On takto vystupuje, odkedy vstúpil do politiky. Jemu niekedy nevyhovuje môj komunikačný štýl, mne niekedy nevyhovuje jeho komunikačný štýl,“ povedal premiér s dodatkom, že každý komunikuje svojím vlastným spôsobom, ktorý vyplýva aj z ich rozdielnych pováh.Jednou z chýb koalície bola podľa Hegera voľba Maroša Žilinku za generálneho prokurátora. Keď za neho zahlasovali všetci poslanci Smeru-SD a Hlasu-SD, pokladal to za zdvihnutý varovný prst, čo sa neskôr aj potvrdilo.Pripomenul, že práve Mária Kolíková (SaS), ktorá dnes Žilinku tvrdo kritizuje, „sa za neho veľmi zasadzovala."