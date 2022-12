Hegerova vláda obíde výdavkové limity únikovou klauzulou. Toto spravíme a všetko je vyriešené, vyhlásil premiér

Limity nastavia po kríze

Treba pomáhať občanom

5.12.2022 (Webnoviny.sk) - Do zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy chce vláda doplniť únikovú klauzulu, ktorá umožní neuplatňovať výdavkové limity v čase krízy.Povedal to v pondelok predseda vlády Eduard Heger OĽaNO ) v diskusnej relácii RTVS Interview :24.„Budeme musieť novelizovať zákon, aby sme tam dali únikovú klauzulu v čase krízy. Naviazaná bude na únikovú klauzulu Európskej únie, že keď sa neuplatňujú pravidlá únie na rozpočty členských štátov, tak sa nebudú uplatňovať ani výdavkové limity. Toto spravíme a všetko je vyriešené,“ povedal premiér s dodatkom, že tento postup už majú prekonzultovaný aj s Európskou komisiou.Neuplatnenie výdavkových limitov v návrhu štátneho rozpočtu kritizuje najmä strana Sloboda a Solidarita (SaS) Heger poukazuje na to, že samotná samotná Európska komisia už tretí rok po sebe neuplatňuje pravidlá na rozpočty členských krajín, pretože chápe, že Európa je v kríze. Pravidlá uvoľnila aj pre budúci rok.„My sme jasne povedali, že keď máme pomôcť občanom a firmám, lebo tu je historicky najväčšia kríza, tak nemôžeme zaviesť výdavkové limity. Po ďalšom roku, ako vyjdeme z krízy, ich nastavíme,“ skonštatoval Heger.Podčiarkol, že cez krízu treba pomáhať občanom a po kríze konsolidovať verejné financie, čo chápe aj Európska komisia.Podľa premiéra dnes vyzývajú na schválenie štátneho rozpočtu na rok 2023 všetci, počnúc prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou , cez lekárov, učiteľov, zamestnávatelia až po samosprávy.Ak rozpočet parlament neschváli a Slovensko pôjde do rozpočtového provizória, bude to podľa neho problém, pretože pomoc, ktorú vláda schválila pre jednotlivé skupiny obyvateľstva v súvislosti s energetickou krízou, sa k nim nedostane.„Museli by sme ísť podľa výdavkov tohto roku,“ pripomenul premiér a vyzval všetkých poslancov, aby návrh štátneho rozpočtu podporili.