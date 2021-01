Sulík je prekvapený z intenzity útokov premiéra Matoviča, ale strana SaS ostáva v koalícii (video)

aktualizované 14. januára 9:55



Premiér Matovič šíri nepravdy

Sulík poprel niektoré medializované informácie

14.1.2021 (Webnoviny.sk) -Republiková rada strany Sloboda a Solidarita (SaS) , poslanecký klub strany a zástupcovia regionálnych štruktúr SaS stoja za predsedom strany Richardom Sulíkom Na štvrtkovej tlačovej konferencii to povedal generálny manažér strany Roman Foltin. Republiková rada sa podľa jeho slov ďalej uzniesla na tom, že vystúpenie SaS z koalície by nebolo v záujme Slovenska, a preto strana zostáva jej pevnou súčasťou.„Mrzí nás, že vyhlásenia pre médiá pôsobia tak, akoby najväčším súperom pre hnutie OĽaNO neboli Smer-SD a Hlas-SD, ale strana SaS. Tento osobný konflikt prichádza v najhoršom čase, keď sa Slovensko zmieta v druhej vlne pandémie. Premiér kontinuálne útočí na SaS a jej predsedu a šíri nepravdy,“ zdôraznil Foltin.Sulíka prekvapila intenzita útokov premiéra Igora Matoviča OĽaNO ) na jeho adresu a považuje ich za také, ktoré idú „cez čiaru“. „Hlavne, sú to čisté nepravdy a veľmi zle sa mi to počúva, keďže to bolo úplne inak. Viem to ja a vie to aj Igor Matovič,“ uviedol šéf liberálov.Na tlačovej konferencii Sulík ďalej poprel niektoré medializované informácie. Za lož označil, že premiérovi posielal akékoľvek odkazy o rozbití koalície. „Ďalej som sa dozvedel z médií, že som zle obstaral testy RapiGen, čo nie je pravda, lebo ja som ich neobstarával,“ ozrejmil Sulík.Odmietol tiež podiel viny na tom, že by zanedbal nákup antigénových testov. Testov podľa neho bolo a bude dostatok. „Bol som taktiež obvinený zo smrti približne 4-tisíc ľudí, čo je už naozaj za čiarou a napĺňa to aj trestnoprávnu podstatu. Takéto tvrdenia dôrazne odmietam,“ povedal predseda SaS.Doplnil, že na ďalšie osobné útoky reagovať nebude. „Budem reagovať len vtedy, ak budem konfrontovaný s ďalšími nepravdami,“ priblížil minister. Trestné oznámenia na premiéra však podávať nebude. Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) vyzval, aby dodržiavalo dohodu z 23. decembra 2020 a neútočilo na koaličných partnerov.