Zastrašovanie novinárov je neprijateľné, ochrániť by ich mal nový mediálny zákon ministerky Milanovej

14.1.2021 (Webnoviny.sk) - Nový mediálny zákon by mal zakotvovať ústavnú ochranu novinárov pri výkone ich povolania a zdrojov. Na sociálnej sieti to uviedla šéfka rezortu kultúry Natália Milanová (OĽaNO), ktorá legislatívnu úpravu pripravuje.Reagovala tak na medializované informácie o tom, že novinárku Denníka N Moniku Tódovú opäť sledujú a podľa denníka o tom mohol vedieť aj predseda strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico . Tento prípad podľa Milanovej iba zdôrazňuje naliehavú potrebu takýto zákon prijať.Ministerka kultúry doplnila, že ako politička a ministerka nie so všetkým, čo novinári napíšu, bezvýhradne súhlasí, no takéto sledovanie a následne nepriame vyhrážanie, ale vlastne akékoľvek zastrašovanie novinárov, je absolútne neprijateľné.„V demokratickej a slobodnej krajine je to niečo nepredstaviteľné. Ukazuje sa, že mafia, aj keď nie je aktuálne pri politickej moci, má stále svoje zdroje a ochotných ľudí aj na takúto špinavú prácu,“ dodala.