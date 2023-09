Sulík konal v prospech cudzej mocnosti, tvrdí Matovič. Viní ho z vlastizrady

Predseda hnutia OĽANO a priatelia Igor Matovič o Richardovi Sulíkovi tvrdí, že sa šéf SaS dopustil vlastizrady. Na tlačovom brífingu povedal tri príbehy, ktoré to majú dokazovať.

„Dopustil sa minimálne záškodníctva a sabotáže v prospech cudzej mocnosti,“ uviedol Matovič.



Podľa jeho slov najväčšia investícia v rámci Európskej únie za rok 2022 mohla skončiť na Slovensku, no skončila v Maďarsku. Viní za to práve Richarda Sulíka.



Čínsky výrobca sa zaujímal o Slovensko

Matovič tvrdí, že sa čínsky výrobca batérií do elektromobilov CATL zaujímal o postavenie gigafabriky na Slovensku. Malo ísť o investíciu za 7,4 miliardy eur.

Napokon sa firma rozhodla pre Maďarsko, a to aj napriek tomu, že Richard Sulík bol na rokovaní s predstaviteľmi CATL.

Matovič následne získal informácie o tom, že Slovensko výrobcovi neposlalo do stanoveného termínu žiadnu ponuku.

Následne mal skutočnosť potvrdiť pred niekdajším premiérom Eduardom Hegerom aj sám Sulík, tvrdí Matovič. „Richard Sulík povedal, áno, ja som s nimi rokoval, ale ja som im neuveril, deväťtisíc pracovných miest sa mi zdalo priveľa,“ parafrázoval Sulíka Igor Matovič.

„Táto investícia, bez akéhokoľvek boja Slovenskej republiky, skončila v Maďarsku," dodal Matovič.



Investícia od Volkswagenu

Matovič hovoril aj o stretnutí Richarda Sulíka s predstaviteľmi najväčšieho investora Slovenska Volkswagenom. „Oslovili priamo ministra hospodárstva s tým, že chcú na Slovensku investovať pol miliardy eur,“ povedal líder OĽANO.

Podľa jeho slov dopadlo toto stretnutie katastrofálne. Sulík sa mal chovať arogantne a vedenie Volkswagenu bolo po ňom odhodlané, že Slovensku investíciu nedajú.

Následne mesiace pokračovali tajné rokovania s úradom vlády a premiérom na vyžiadanie Volkswagenu.

„Bola to obrovská hanba. Po pár mesiacoch sa však rokovania ukončili a z pol miliardovej investície bola miliardová,“ uviedol Igor Matovič.



Fabrika U.S. Steel v Košiciach

Tretí príbeh sa týka fabriky U.S. Steel v Košiciach. Ide o jedinú fabriku tejto oceliarskej spoločnosti v zahraničí a pre východné Slovensko ide o kľúčového investora, podotkol Matovič.

V máji 2021 sa k lídrovi OĽANO ako vtedajšiemu ministrovi financií dostala informácia, že chce U.S. Steel fabriku odpredať Číňanom, Rusom alebo Ukrajincom.

Matovič to považoval za ohrozenie, a preto sa rozhodol s nimi rokovať a vyjsť im v ústrety. Vládnym špeciálom leteli do Pittsburghu za špičkou korporácie.

„Tieto rokovania som viedol ja ako minister financií. Z druhej strany ich viedol David Burritt, dlhoročný šéf korporácie a človek, ktorý pracuje v oceliarskom biznise viac ako polstoročia,“ opísal Matovič.

Z účtovných dôvodov chceli predať viac ako 50 percent spoločnosti. Matovič podľa vlastných slov otvoril otázku, že by danú časť odkúpilo Slovensko. U.S. Steel súhlasil.

Predbežne sa dohodli na 500 miliónoch eur, čo predstavuje polovicu ročného zisku. „Kúpili by sme si zlatú sliepku s ročnou návratnosťou investície,“ povedal Matovič. Okrem toho by mal v takom prípade U.S. Steel záväzok, že do fabriky investujú 1,5 miliardy.

Sulík podľa slov Matoviča nesúhlasil. Štát vníma líder SaS ako zlého vlastníka a preto možnosť nepripúšťal.

Napokon Sulíka dokázali presvedčiť, no dohodli sa len na štvrtine ročného zisku, teda na 250-miliónoch eur. „Samozrejme, že sa Američania urazili a prestali so Slovenskou republikou rokovať,“ uviedol Matovič.

Na následnom stretnutí o rok neskôr, v máji 2022, na Úrade vlády SR dal Sulík Burrittovi časopis, v ktorom bolo päť ďalších spôsobov, ako vyrábať oceľ. Generálnemu riaditeľovi U.S. Steel to dal vraj s komentárom, aby sa inšpiroval.

„Verím, že toto je bodka za Sulíkom,“ uzavrel Matovič.