Šírenie nenávisti, provokácie či kopance. Predvolebná kampaň je už za hranicou civilizovanej spoločnosti

Rozoštvávanie polarizovanej spoločnosti

Násilie v politickom aj verejnom živote

25.9.2023 (SITA.sk) - Šírenie nenávisti, cielené provokácie, násilné rušenie volebných mítingov iných strán spojené s fyzickými útokmi, vulgarizmy, kopance či úder do tváre sú za hranicou toho, čo je vo volebnej kampani v civilizovanej a slušnej spoločnosti akceptovateľné.Uviedli to signatári kampanev reakcii na narastajúci počet incidentov v aktuálne prebiehajúcej volebnej kampani.Podľa signatárov je podobné konanie nebezpečné a prispieva k rozoštvávaniu už aj tak polarizovanej spoločnosti. Signatári kampane preto vyzvali lídrov politických strán, aby sa dištancovali od takejto formy vedenia kampane a viedli k tomu aj straníckych kolegov a svojich podporovateľov.„Namiesto toho, aby sa všetci politici od podobných incidentov dôrazne dištancovali a vyzvali na to aj svojich sympatizantov, niektorí takéto konanie nielen schvaľujú, ale dokonca sa ním aj chvália na sociálnych sieťach," uviedli signatári kampane s tým, že majú obavu, že signál o akceptácii fyzickej konfrontácie počas kampane môže pôsobiť ako rozbuška pre nespokojných voličov.„Viacerí z nás spolu s desaťtisícami ďalších občanov stáli na námestiach v Novembri 1989, aby sme odmietli násilie v politickom a verejnom živote a postavili sa za demokratické hodnoty, na ktorých odvtedy stojí naša spoločnosť. Ich pevnou súčasťou sú aj demokratické voľby, ktoré by mali byť predovšetkým o súťaži myšlienok a perspektív," vyhlásili signatári.