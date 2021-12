Sulík kritizuje Matovičove 500-eurové poukazy. Bude to fiasko a dehonestujú samotnú vakcínu

Dehonestácia vakcíny

zhodnotil minister hospodárstva.

Korupcia a podplácanie

1.12.2021 - Poukážky v hodnote 500 eur pre každého zaočkovaného seniora nad 60 rokov budú podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) fiaskom.Ako ďalej povedal po stredajšom rokovaní vlády, systém nebude fungovať po technickej stránke a nebude ho možné zvládnuť ani administratívne.Kabinet pritom zámer ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) schválil, ministri za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) ho nepodporili.Počas schvaľovania v parlamente sa liberáli podľa svojho predsedu zdržia, alebo budú hlasovať proti. „Prvý a hlavný dôvod je, že dehonestuje a devalvuje samotnú vakcínu," reagoval na nápad s poukážkami Sulík.Podľa neho časť ľudí svoj názor jednoducho nezmení a v slobodnej spoločnosti to musíme rešpektovať. Zároveň odmieta fakt, aby si ľudia nechávali takýmto spôsobom platiť za to, že sami seba chránia. „To považujem za morálny hazard,"Sulík taktiež upozornil, že množstvo dôchodcov sa už zaočkovalo, alebo sa na tento krok chystá, a štát teda bude platiť aj tým, ktorí sú pre očkovanie už dávno rozhodnutí.Šéf liberálov sa okrem toho obáva, že stúpne korupcia a ľudia budú vďaka poukážkam viac podplácať lekárov, aby ich zapísali do systému očkovaných, no v skutočnosti im vakcínu nepodali.„Predpokladám, že lekári budú vlastníkmi najväčšieho množstva týchto šekov, pokiaľ budú prenosné," myslí si Sulík. Taktiež dodal, že za zdroje vyčlenené na poukážky by mohli stúpnuť platy všetkým sestrám a zároveň by štát vedel prijať ďalšie.Minister hospodárstva tiež podotkol, že sa Slovensko pre poukážky môže opätovne dostať do konfliktu s Európskou komisiou.