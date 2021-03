Sulík: Matovič nie je schopný viesť vládu a musí odísť zo svojej pozície (video)

aktualizované 15. marca 11:46



Vládnutie Matoviča vystihuje slovo chaos

Zasadne Republiková rada SaS

15.3.2021 (Webnoviny.sk) -Premiér Igor Matovič OĽaNO ) musí odísť zo svojej funkcie. Na pondelňajšej tlačovej konferencii to povedal predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) a minister hospodárstva Richard Sulík s tým, že je ochotný za týmto účelom ponúknuť aj svoju funkciu.Sulík zdôraznil, že premiér Matovič nie je schopný osobnostne, odborne a komunikačne viesť vládu počas tejto pandemickej situácie.„Po roku vlády je slovo chaos to, čo vystihuje vládnutie Igora Matoviča. Premiér rozdeľuje spoločnosť, je v konflikte s prezidentkou, vedcami, samosprávami či médiami," odôvodnil šéf SaS.Sulík dal Matovičovi čas na odpoveď do stredy 24. marca, kedy má zasadnúť Republiková rada SaS a rozhodnúť o ďalšom postupe. Ak podľa jeho slov nedôjde k naplneniu tejto požiadavky, SaS odíde z vlády. Zároveň zopakoval, že v strane sú proti predčasným voľbám a nehlasovali by ani za prípadný pád vlády.„Pod Igorom Matovičom sa vládnuť nedá, preto ho vyzývame na odchod. Nespochybňujeme však, že post predsedu vlády patrí hnutiu OĽaNO, preto ak navrhnú relevantného kandidáta, napríklad ministra financií Eduarda Hegera , sme ochotní o tom rokovať,“ ozrejmil predseda SaS.Zároveň informoval, že požiadal o stretnutie prezidentku Zuzanu Čaputovú, s ktorou chce konzultovať ďalšie kroky. „Slovensko potrebuje pokoj, stabilitu a prospešnú spoluprácu. Verím, že čoskoro sa k tomu vrátime pod vládou, ktorú bude viesť iný člen hnutia OĽaNO,“ doplnil Sulík. Odchod z vlády je podľa neho pre SaS posledná možnosť, no v strane sú na ňu pripravení, „pretože takto sa ďalej fungovať nedá“.