B. Gröhling: Odbery kloktacími testami máme pripravené a odskúšané

Odbery kloktacími testami sú pripravené a odskúšané. Uviedol to minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS). Ak sa na škole objaví pozitívny prípad, školy si môžu objednať testovanie ostatných žiakov.





"Ministerstvo školstva zaviedlo aj už odborníkmi validované takzvané kloktacie PCR testovanie žiakov, alebo aj iné formy testovania, ktoré odporučili odborníci s cieľom skorej identifikácie prenosu v kolektívoch a včasné nastavenie protiepidemických opatrení na miestnej úrovni. Touto cestou chceme zabezpečiť, aby boli čo najmenej zasiahnuté tie deti, ktoré potrebujú zabezpečiť prezenčnú dochádzku do škôl," priblížil člen konzília odborníkov, lekár a expert WHO Jozef Šuvada. Podľa jeho slov je to aj z dôvodu potreby rodičov vykonávať svoje zamestnanie prezenčne. Práve kloktacie testy je podľa ministra školstva možné použiť na preverenie situácie aj v nižších ročníkoch.Formulár na prihlásenie môžu nájsť riaditelia po zadaní svojho EDUID na stránke https://covid2021.iedu.sk/. Minister zároveň dodal, že sa s prítomnosťou vírusu bude musieť verejnosť zmieriť. "Nový koronavírus tu medzi nami je a, žiaľ, aj zostane. A teda aj to, že školy sa budú regionálne otvárať a aj zatvárať. Je len na nás, aby sme robili všetko pre to, aby sme mali v školách čo najbezpečnejšie prostredie," dodal Gröhling.