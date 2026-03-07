|
07. marca 2026
Sulík na kandidátke liberálov nebude. SaS pokračuje v písaní nového príbehu, vyhlásil Gröhling
Liberáli na kongrese definitívne rozhodli. Richard Sulík na kandidátke strany Sloboda a Solidarita (SaS) nebude. Ako SaS ...
7.3.2026 (SITA.sk) - Liberáli na kongrese definitívne rozhodli. Richard Sulík na kandidátke strany Sloboda a Solidarita (SaS) nebude. Ako SaS informovala, na 22. kongrese rozhodli o viacerých personálnych zmenách v straníckych orgánoch. Delegáti zároveň odmietli návrh Dušana Kelleho, aby bol Sulík zaradený na kandidátku strany do nasledujúcich parlamentných volieb. Tento návrh si získal podporu iba u Dušana Kelleho a Jany Bittó Cigánikovej.
Predseda strany Branislav Gröhling uviedol, že rozhodnutie delegátov považuje za jasný signál, že strana sa chce sústrediť na budúcnosť.
„Drvivá väčšina delegátov podporila moje rozhodnutie. Táto kapitola je uzavretá a SaS pokračuje v písaní nového príbehu. Pred dvadsiatimi rokmi bolo Slovensko tatranským tigrom a SaS chce byť tou stranou, ktorá v budúcej vláde pomôže Slovensku opäť sa k tomuto úspechu vrátiť,“ vyhlásil Gröhling. Strana tak podľa jeho slov vstupuje do ďalšieho obdobia s cieľom ponúknuť Slovensku jasné reformné riešenia a byť súčasťou budúcej vlády, ktorá krajinu opäť posunie dopredu.
Strana ďalej priblížila, že v hlasovaní o zložení Republikovej rady nastali zmeny. Skončili Jana Bittó Cigániková a Martin Barto. Súčasne si do tohto orgánu zvolili nových členov. Najviac hlasov získal Ľudovít Paulis (147 hlasov), nasledoval Peter Čech (136 hlasov) a Miroslava Bátovská (134 hlasov). „Kongres rozhodol aj o ďalších straníckych orgánoch. Do Rozhodcovskej komisie bol zvolený Daniel Kravec a do Revíznej komisie delegáti zvolili Petra Jurča," dodala SaS.
Zdroj: SITA.sk - Sulík na kandidátke liberálov nebude. SaS pokračuje v písaní nového príbehu, vyhlásil Gröhling © SITA Všetky práva vyhradené.
