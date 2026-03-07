Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 7.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Tomáš
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

07. marca 2026

Sulík na kandidátke liberálov nebude. SaS pokračuje v písaní nového príbehu, vyhlásil Gröhling


Tagy: Kongres strany Sloboda a Solidarita (SaS) Politické strany

Liberáli na kongrese definitívne rozhodli. Richard Sulík na kandidátke strany Sloboda a Solidarita (SaS) nebude. Ako SaS ...



Zdieľať
65f5b0bdd3db2735022113 676x451 7.3.2026 (SITA.sk) - Liberáli na kongrese definitívne rozhodli. Richard Sulík na kandidátke strany Sloboda a Solidarita (SaS) nebude. Ako SaS informovala, na 22. kongrese rozhodli o viacerých personálnych zmenách v straníckych orgánoch. Delegáti zároveň odmietli návrh Dušana Kelleho, aby bol Sulík zaradený na kandidátku strany do nasledujúcich parlamentných volieb. Tento návrh si získal podporu iba u Dušana Kelleho a Jany Bittó Cigánikovej.


Predseda strany Branislav Gröhling uviedol, že rozhodnutie delegátov považuje za jasný signál, že strana sa chce sústrediť na budúcnosť.

„Drvivá väčšina delegátov podporila moje rozhodnutie. Táto kapitola je uzavretá a SaS pokračuje v písaní nového príbehu. Pred dvadsiatimi rokmi bolo Slovensko tatranským tigrom a SaS chce byť tou stranou, ktorá v budúcej vláde pomôže Slovensku opäť sa k tomuto úspechu vrátiť,“ vyhlásil Gröhling. Strana tak podľa jeho slov vstupuje do ďalšieho obdobia s cieľom ponúknuť Slovensku jasné reformné riešenia a byť súčasťou budúcej vlády, ktorá krajinu opäť posunie dopredu.

Strana ďalej priblížila, že v hlasovaní o zložení Republikovej rady nastali zmeny. Skončili Jana Bittó Cigániková a Martin Barto. Súčasne si do tohto orgánu zvolili nových členov. Najviac hlasov získal Ľudovít Paulis (147 hlasov), nasledoval Peter Čech (136 hlasov) a Miroslava Bátovská (134 hlasov). „Kongres rozhodol aj o ďalších straníckych orgánoch. Do Rozhodcovskej komisie bol zvolený Daniel Kravec a do Revíznej komisie delegáti zvolili Petra Jurča," dodala SaS.


Zdroj: SITA.sk - Sulík na kandidátke liberálov nebude. SaS pokračuje v písaní nového príbehu, vyhlásil Gröhling © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kongres strany Sloboda a Solidarita (SaS) Politické strany
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Pri Cerovej sa zrazila Octavia s elektrickou trojkolkou, 84-ročný muž bol na mieste mŕtvy
<< predchádzajúci článok
Ferenčák má byť obvinený z korupcie, tvrdia Demokrati, no ten o ničom nevie. A čo minister vnútra?

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 