 24hod.sk    Z domova

07. marca 2026

Pri Cerovej sa zrazila Octavia s elektrickou trojkolkou, 84-ročný muž bol na mieste mŕtvy


Čelnú zrážku auta a trojkolky neprežil 84-ročný muž. Na sociálnej sieti o tom informovala trnavská polícia. Tragická dopravná nehoda sa udiala v okrese Senica smerom na obec Cerová. Podľa prvotných ...



6437ba6b351ff906963506 676x451 7.3.2026 (SITA.sk) - Čelnú zrážku auta a trojkolky neprežil 84-ročný muž. Na sociálnej sieti o tom informovala trnavská polícia. Tragická dopravná nehoda sa udiala v okrese Senica smerom na obec Cerová.


Podľa prvotných informácií vodič Škody Octavie išiel na ceste II/501 smerom na Cerovú, kde obiehal Mercedes. Následne sa čelne zrazil s elektrickou trojkolkou idúcou v protismere.

Pri zrážke sa zranil 84-ročný muž, ktorý aj napriek snahe záchranárov zraneniam na mieste podľahol. Presné príčiny ako aj okolnosti tragickej dopravnej nehody budú podľa slov polície predmetom ďalšieho objasňovania.


Zdroj: SITA.sk - Pri Cerovej sa zrazila Octavia s elektrickou trojkolkou, 84-ročný muž bol na mieste mŕtvy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Tragická dopravná nehoda
Zelenskyj vyhrážkami ukázal svoju pravú tvár, minister obrany Kaliňák hovorí o mafiánskych spôsoboch
<< predchádzajúci článok
Sulík na kandidátke liberálov nebude. SaS pokračuje v písaní nového príbehu, vyhlásil Gröhling

