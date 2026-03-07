|
Sobota 7.3.2026
Meniny má Tomáš
Denník - Správy
07. marca 2026
Pri Cerovej sa zrazila Octavia s elektrickou trojkolkou, 84-ročný muž bol na mieste mŕtvy
Čelnú zrážku auta a trojkolky neprežil 84-ročný muž. Na sociálnej sieti o tom informovala trnavská polícia. Tragická dopravná nehoda sa udiala v okrese Senica smerom na obec Cerová. Podľa prvotných ...
7.3.2026 (SITA.sk) - Čelnú zrážku auta a trojkolky neprežil 84-ročný muž. Na sociálnej sieti o tom informovala trnavská polícia. Tragická dopravná nehoda sa udiala v okrese Senica smerom na obec Cerová.
Podľa prvotných informácií vodič Škody Octavie išiel na ceste II/501 smerom na Cerovú, kde obiehal Mercedes. Následne sa čelne zrazil s elektrickou trojkolkou idúcou v protismere.
Pri zrážke sa zranil 84-ročný muž, ktorý aj napriek snahe záchranárov zraneniam na mieste podľahol. Presné príčiny ako aj okolnosti tragickej dopravnej nehody budú podľa slov polície predmetom ďalšieho objasňovania.
Zdroj: SITA.sk - Pri Cerovej sa zrazila Octavia s elektrickou trojkolkou, 84-ročný muž bol na mieste mŕtvy © SITA Všetky práva vyhradené.
