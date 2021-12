Sulík: Najzásadnejšou vecou v koalícii počas roka bola zmena premiéra

Najzásadnejšia vec, ktorá sa koalícii počas roka podarila, bola výmena premiéra. Skonštatoval to minister hospodárstva a predseda SaS Richard Sulík v rozhovore pre TASR. Zmenu na poste predsedu vlády označil za kľúčovú pre ďalšie fungovanie koalície.





Eduard Heger (OĽANO) je podľa Sulíka jednoznačne lepším premiérom než bol súčasný minister financií Igor Matovič (OĽANO). Rokovania sú podľa neho od výmeny premiéra pokojnejšie. Sulík si nemyslí, že by hnutie Sme rodina súhlasilo s nejakou významnou reformou, keby bol iný premiér. „Skrátka, zvolili tento postoj. Keď sú s tým šťastní, majú to mať. Koalícia si poradila aj bez nich,“ dodal.Čo sa týka nezhôd a kritiky zo strany Matoviča smerom k SaS, Sulík sa podľa vlastných slov naučil za dva roky vo vláde to nekomentovať. „Zistil som, že je to celkom dobrý spôsob, ako fungovať ďalej. Čiže v tom budem pokračovať,“ povedal.Prípadné neúspechy vlády počas roka podľa vlastných slov prenecháva na zhodnotenie komentátorom. Za veľké zlyhanie však označil, že sa počas pandémie neodškodnili riadne podnikatelia.Predseda parlamentu a líder Sme rodina Boris Kollár považuje za doterajšie úspechy koalície napríklad napravenie "skrivodlivosti" pri zavedení dôchodkového stropu na ročníkoch 1957 až 1963. "Podarilo sa nám presadiť, že sa zrušili doplatky na lieky pre deti do šiestich rokov a teraz od 1.1. pre dôchodcov a ZŤP. Potom sa nám podarilo upraviť náhradné výživné. Podarilo sa urobiť reformu, aby mohli rýchlejšie implementovať európske peniaze nielen obce, ale aj župa. To sa podarilo cez zmenu zákona o verejnom obstarávaní," uviedol.Za neúspech označil, že sa ešte nepodarilo presadiť zákon o výstavbe štátnych nájomných bytov či exekučné amnestie. "Nemáme ešte doladené veci s ostatnými koaličnými partnermi, to bude pre nás výzva pre rok 2022, aby sa nám to podarilo presadiť," dodal.