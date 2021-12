VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Zima je plná prekvapení. Čo nás ešte čaká?

Časť Slovenska má odmäk, inde panuje romantická biela idylka – takéto odlišné a nevyspytateľné tváre má tohtoročná zima na prelome starého a nového roka. Čím nás prekvapí v prvých dňoch roka 2022 a aké nás ešte počas zimných prázdnin čaká počasie?





„Tak ako na Vianoce, tak ani počasie na Silvestra a Nový rok nebude typické,“ povedal pre teraz.sk klimatológ Pavel Matejovič.Ako dodal, vianočné sviatky mali v jednotlivých končinách Slovenska naozaj veľmi rozdielnu podobu. Kým na juhozápade Slovenska sa teploty aj v noci pohybovali len okolo bodu mrazu, v kotlinách severného Slovenska klesali minimálne teploty pod - 20 °C.„Bolo to spôsobené výrazným teplotným rozhraním, ktoré rozdelilo Slovensko na dve teplotné zóny. Na sever Slovenska prenikol do severovýchodu studený polárny kontinentálny vzduch, no do južnej polovice sa už nedostal. Čiže nedá sa celkom povedať, že pre tieto Vianoce bolo charakteristické vianočné oteplenie, platilo to v podstate len pre juhozápadné Slovensko,“ vysvetlil klimatológ. Podobné to bude podľa jeho slov aj v ďalších dňoch, keď nás doslova „ofúkne“ teplý vzduch.„Po vianočnom oteplení k nám totiž zvykne preniknúť na konci roka chladnejší vzduch od severu. Ale tento rok tomu bude naopak. Po zadnej strane výbežku azorskej anticyklóny k nám prenikne od juhozápadu veľmi teplý, pôvodom morský tropický vzduch. V prípade, ak sa oblačnosť počas dňa zmenší a nebude inverzia, môžu maximálne teploty na juhozápade Slovenska vystúpiť až na 15 °C. V prípade inverzného počasia však tomu tak nemusí byť a teploty sa môžu pohybovať len niekoľko stupňov nad nulou,“ avizoval Pavel Matejovič. Teplé prúdenie by však nemalo trvať dlho.„Počasie by sa malo výrazne zmeniť okolo Troch kráľov. Z vysokých zemepisných šírok by k nám mal preniknúť studený, pôvodom morský arktický vzduch. Výrazne by sa malo najskôr ochladiť hlavne na horách, no aj v nížinách môže byť najmä pri silnom vetre na pocit chladno. Chladnejší ráz počasia by mal potom pokračovať a snežiť by malo hlavne na horách severného Slovenska. V nížinách sa okrem snehových zrážok môžu vyskytnúť aj zmiešané,“ uviedol Matejovič.Podľa neho sa dá predpokladať, že sa rok 2021 skončí v porovnaní s ostatnými rokmi ako chladnejší, dokonca zrejme pôjde o najchladnejší rok od roku 2013. No jeho priemerná teplota bude napriek tomu vysoká, na juhozápade Slovenska sa bude pohybovať okolo 11 °C.„V minulom storočí sa takéto teplé roky u nás nevyskytovali. Teda závisí to od toho, s akým dlhodobým priemerom rok 2021 porovnávame. V minulom storočí bola napríklad priemerná ročná teplota v Hurbanove asi 10 °C, dnes je o viac než 1 °C vyššia. Teda ak končiaci sa rok porovnáme s aktuálnym tridsaťročným priemerom z rokov 1991-2020, bude teplotne normálny, no ak ho porovnáme so storočným priemerom 1901-2000 bude teplotne silne nadnormálny. Aj na tom je vidieť, ako sa klíma zmenila,“ priblížil klimatológ Pavel Matejovič.

SOBOTA 1.1.2022

Jasno až polooblačno.

Minimálna teplota: 8° až 0°C

Maximálna teplota: 6° až 14 °C

SZ vietor 3 až 9 m/s



NEDEĽA 2.1.2022

Prevažne premenlivá oblačnosť.

Minimálna teplota: 6° až -1°C

Maximálna teplota: 3° až 10 °C

J vietor 1 až 4 m/s



PONDELOK 3.1.2022

Oblačno až zamračené a na viacerých miestach dážď. Vo vysokých polohách sneženie.

Minimálna teplota: 10° až 1 ° C

Maximálna teplota: 5° až 13 °C

SZ vietor 3 až 8 m/s



UTOROK 4.1.2022

Oblačno až zamračené a postupne od severozápadu dážď.

Minimálna teplota: 6° až 0°C

Maximálna teplota: 2° až 9°C

J vietor 2 až 6 m/s



STREDA 5.1.2022

Oblačno až zamračené a od severu postupne zrážky. Na severe snehové.

Minimálna teplota: 0° až -8 °C

Maximálna teplota: -2° až 5°C

SZ vietor 2 až 7 m/s



ŠTVRTOK 6.1.2022

nehové prehánky.

Minimálna teplota: -2° až -9 °C

Maximálna teplota: -2° až 3 °C

Z vietor 1 až 5 m/s



PIATOK 7.1.2022

Skoro jasno.

Minimálna teplota: -5° až -17 °C

Maximálna teplota: -5° až 0 °C

J vietor 1 až 5 m/s



Zdroj: imeteo.sk