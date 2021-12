Sulík nemá ambíciu byť premiérom, v budúcej vláde chce byť opäť ministrom hospodárstva

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.12.2021 (Webnoviny.sk) - Predseda koaličnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) a minister hospodárstva Richard Sulík nemá do budúcnosti ambíciu byť premiérom. Vyhlásil to na sociálnej sieti.„Je nechcem byť premiérom. V budúcej vláde chcem byť minister hospodárstva, nechcem byť ani len minister financií," povedal.V súčasnom úrade sa podľa svojich slov dobre zapracoval. „Matovičovi som to úprimne doprial, ale tú úlohu zjavne nezvládol. Edo (Eduard Heger /OĽaNO/ - pozn. redakcie) má na to, aby to zvládol. Ja mu to doprajem," uzavrel šéf liberálov.